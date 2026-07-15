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Зидан сменя Дешан след провала на Франция

Мачът за третото място е последният на досегашния селекционер

15.07.2026 | 08:00 ч. 3
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бившият старши треньор на Реал Мадрид Зинедин Зидан става селекционер на френския национален отбор веднага след мондила. Това обяви днес всепризнатият спец по трансферите Фабрицио Романо.

Мачът за третото място ще бъде последният под ръководството на Дидие Дешан. Той още преди снощния полуфинал обяви напускането си.

Дешан е начело на националния отбор от 2012 г. и ги изведе до победа на Световното първенство през 2018 г. и сребърни медали през 2022 г.
Зинедин Зидан вече принципно се е съгласил да поеме поста, съобщи ESPN.

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53-годишният Зидан е постигнал устно споразумение с Френската футболна федерация

да замени Дидие Дешан. 

Зидан, който ръководеше отбора на Примера дивисион Реал Мадрид в два периода (2016-18 и 2019-21 година), отдавна се очакваше да стане треньор на "петлите". 

По време на футболната ски кариера техничният халф спечели "Златната топка" през 1998 година и стана трикратен победител за футболист номер 1 на ФИФА (1998, 2000 и 2003). 

Той помогна на Франция да спечели Световното първенство през 1998 и да достигне до финала на Мондиал 2006. В решителния мач на шампионата в Германия преди близо две десетилетия беше отстранен от игра, защото удари с глава италианеца Марко Матераци в гърдите.

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