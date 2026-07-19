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Шишков заакрива дирекция "Обществени поръчки"

Обединяването има за цел да премахне дублиращи се функции и ще намали броя на служителите с 6

19.07.2026 | 17:32 ч. Обновена: 19.07.2026 | 17:32 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предлага дирекциите "Правна" и "Обществени поръчки" да бъдат обединени в нова дирекция "Правни дейности". Това предвиждат публикувани в сайта за обществени консултации проектопромени в Устройствения правилник на ведомството.

Според проекта новата дирекция ще разполага с 35 щатни бройки и ще обедини дейностите по правното обслужване, процесуалното представителство, както и планирането и провеждането на обществени поръчки. В момента тези функции се изпълняват от дирекция "Правна" с 26 щатни бройки и дирекция "Обществени поръчки" с 15 щатни бройки. Предвижда се общата численост да бъде намалена с шест щатни бройки.

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В мотивите към проекта се посочва, че обединяването има за цел да премахне дублиращи се функции, да съкрати съгласувателните процедури и да подобри координацията между правните дейности и обществените поръчки. Очаква се това да доведе до по-кратки срокове за подготовка и одобряване на документи, по-добър обмен на информация, по-ефективно разпределение на работата и засилване на отчетността и контрола.

Предложените промени са част от реформа за оптимизиране на администрацията на министерството. Проектът предвижда администрацията на МРРБ да бъде структурирана в две главни дирекции, 12 дирекции, инспекторат и служител по сигурността на информацията.

От министерството посочват, че предложенията са в изпълнение на краткосрочните мерки от Насоките на правителството за реформа и оптимизация на държавната администрация, които предвиждат ограничаване на броя на дирекциите в общата администрация, намаляване на междинните управленски нива и съкращаване на разходите за персонал с 10 процента.

След промените броят на дирекциите в общата администрация на МРРБ ще бъде намален от шест на пет. Според мотивите целта е да се оптимизира структурата на административните звена, да се постигне по-ясно разпределение на функциите, да се преодолее дублирането на дейности и да се укрепи административният капацитет на министерството.

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Тагове:

Шишков закрива диирекция Обществени поръчки
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