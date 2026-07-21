Петиция за изгонването на Аржентина от Мондиала почти счупи рекорд на "Гинес"

Какво забавно Световно първенство беше това... Само ако ФИФА и Аржентина не бяха развалили всичко.

Това е чувство, споделяно от мнозина онлайн, които вярват, че тазгодишният турнир е довел до още по-лошо опетняване на културата на футбола - независимо дали става дума за прекомерно високите цени на билетите, противоречивите "почивки за хидратация", връзката Тръмп-Инфантино, довела до скандала с червените картони, съмнителното съдийство и твърденията за фаворизиране... Списъкът продължава и се допълваше чак до финала, в който Испания победи Аржентина с 1:0 в продълженията, пишат от Euronews.

Всъщност ФИФА потвърди, че Аржентина ще се изправи пред разследване относно сблъсъци с испански играчи, като играчи като Науел Молина, Леандро Паредес и Тиаго Алмада изглежда са замесени, както и помощник-треньорът Роберто Аяла.

🚨ÚLTIMA HORA: FIFA abre investigación disciplinaria contra Argentina por los graves incidentes tras la final del Mundial. Entre los hechos bajo examen destacan la expulsión de Leandro Paredes por agredir a jugadores españoles en las celebraciones, un puñetazo de Nahuel Molina a… pic.twitter.com/T92Ww5y4YJ — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) July 20, 2026

Молина е ударил капитана на Испания Родри, докато той е тичал покрай него, докато Паредес се е сблъскал с испанеца Ерик Гарсия.

Изправена пред тези жалки сцени, дисциплинарната комисия на ФИФА назначи прокурор по етика, който да оцени случилото се.

Действията на аржентинския отбор могат да бъдат оценени като "нарушаване на основните правила за прилично поведение" и "поведение, което уронва репутацията на футбола и/или ФИФА"

Това се очакваше отдавна, тъй като подкрепата за Аржентина по време на Световното първенство ставаше все по-проблематична с напредването на състезанието. Отборът и неговите фенове станаха популярни по всички грешни причини - било то расистки скандирания, някои съмнителни призиви по време на четвъртфиналния мач срещу Египет, които сякаш предполагаха фаворизиране, банер с надпис "Las Malvinas son Argentinas" ("Фолклендските острови са аржентински") по време на празненството им след полуфинала срещу Англия. А това са само част от примерите.

Конспиративната теория, че Световното първенство е било манипулирано в полза на Аржентина, набра огромна скорост онлайн, като мнозина изразиха своето "отвращение" и гняв чрез генерирани от изкуствен интелект видеоклипове и снимки.

If FIFA (Gianni Infantino) ran other sports, Messi and Argentina would win there too. pic.twitter.com/9VcMdtC7Eh — Alternative News (@AlternatNews) July 18, 2026

Споменатият дисциплинарен и етичен прокурор има правомощията да наложи забрана в световен мащаб, а петиция, озаглавена "Аржентина аут", призовава страната да бъде изгонена от турнира за постоянно

Описанието на петицията обвинява ФИФА и съдиите, че са "предубедени към Лионел Меси и Аржентина", добавяйки:

"Защо останалият свят трябва да се състезава, когато победителят вече е определен? Изгонете Аржентина от Световното първенство и дайте на всички останали честен шанс."

Петицията вече е приключила, а апелът има над 23 милиона подписа - 23 316 108, за да бъдем точни.

Най-впечатляващо от всичко е как това почти счупи световен рекорд, тъй като световният рекорд на Гинес за най-много подписали е 24 319 181.

Този рекорд все още принадлежи на движението "Юбилей 2000" от 1997 г., което призовава за анулиране на неплатими дългове, дължими от най-бедните страни в света до края на 2000 г.

Толкова близо...

"Над 23 милиона души от 170 държави подписаха тази петиция за по-малко от седмица", се казва във вирусната петиция "Аржентина аут". "ФИФА ни игнорира, но Испания се справи. Благодаря ти, Испания."