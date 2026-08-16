За първи път от 25 години България има световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика

Стилияна Николова сложи край на чакането от 25 години за български световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика. Родната представителка спечели златния медал във финала с бухалки на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

За последно №1 беше Симона Пейчева през 2001 г. на шампионата в Мадрид.

Това е пореден голям успех за Николова, която преди два дни стана световна вицешампионка в индивидуалния многобой и донесе първото отличие за България от първенството. С представянето си в многобоя българката осигури на страната и квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Българката, която вече има две сребърни отличия от шампионата, взе златото след безупречно изпълнение на финала и оценка от 30.150 точки (13.400 трудност, 8.400 изпълнение, 8.350 артистичност). Тя беше с първи стартов номер, но показа страхотна концентрация в представянето си, за да донесе първа титла на страната.

По-рано днес Николова завърши седма на финала на обръч, а по-късно ще покаже и композицията си с лента.

Втора с бухалки се нареди Таисия Онофричук (Украйна) с 30.050 точки, а бронзовото отличие е за състезаващата се с неутрален статут рускиня Мария Борисова също с 30.050, но с по-ниска стойност за изпълнение.

Отличието е първо златно и общо пето за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла на финалите на отделните уреди.