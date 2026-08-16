BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Грациите ни прибраха и един бронзов медал от Световното по художествена гимнастика

По-рано днес българките станаха трети и в композицията с пет топки

16.08.2026 | 17:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал по време на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Сега дамите се представиха страхотно на отделните уреди и заслужиха трето място на три обръча и два чифта бухалки. 

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изпълниха стабилно съчетанието си и бяха оценени с 28.750 точки, от които 13.600 трудност, 7.350 изпълнение и 7.800 артистичност.

Свързани статии

По-рано днес българките станаха трети и в композицията с пет топки.

Титлата и в смесената композиция завоюва отборът на Бразилия с 29.450 точки, а на второ място се нареди Испания с 29.050.

Отличието е четвърто за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

художествена гимнастика Ансамбъл Световно първенство бронзов медал
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem