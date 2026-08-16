Грациите ни прибраха и един бронзов медал от Световното по художествена гимнастика

Ансамбълът на България спечели втори бронзов медал по време на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Сега дамите се представиха страхотно на отделните уреди и заслужиха трето място на три обръча и два чифта бухалки.

Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова изпълниха стабилно съчетанието си и бяха оценени с 28.750 точки, от които 13.600 трудност, 7.350 изпълнение и 7.800 артистичност.

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По-рано днес българките станаха трети и в композицията с пет топки.

Титлата и в смесената композиция завоюва отборът на Бразилия с 29.450 точки, а на второ място се нареди Испания с 29.050.

Отличието е четвърто за страната във Франкфурт след среброто на Стилияна Николова в многобоя, среброто в отборната надпревара и двата бронза на ансамбъла.