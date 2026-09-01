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Барселона вкара 5 гола на Райо Валекано и се върна на върха

Ламин Ямал и Рафиня вкараха по два гола

01.09.2026 | 09:26 ч. Обновена: 01.09.2026 | 09:26 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Барселона се върна на върха в класирането в испанската Ла Лига след победа с 5:2 над гостуващия Райо Валекано в последен мач от третия кръг на шампионата.

Каталунците се оказаха изоставащи още в 12-ата минута, когато мадридчани поведоха чрез Серхио Камейо, но в рамките на само десет минути домакините осъществиха обрат чрез Рафиня и Ламин Ямал.

Автогол на Флориан Лежун даде преднина от 3:1 на Барселона в 51-вата минута, но с втория си гол в мача Камейо върна интригата час след началото.

Рафиня до голяма степен уби интригата в срещата в 71-вата минута с втория си гол, а за втори път се разписа и Ламин Ямал, който оформи крайното 5:2 в 90-ата минута.

За Барселона това е трета победа в три мача и с 9 точки тимът оглавява класирането пред Реал Мадрид, който е със същия актив, но по-лоша голова разлика. Райо Валекано е на 18-о място с една точка.

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