София вече по-скъпа от Истанбул? Квадратът на имотите стигна 2680 евро

София все по-трудно се вписва в представата за евтин жилищен пазар. Средната цена на реално сключените сделки в столицата е достигнала 2680 евро за квадратен метър през първото тримесечие на 2026 г., а годишното поскъпване е близо 29%, предаде БГНЕС.

За сравнение, международното изследване "Mapping the World’s Prices 2026" на Deutsche Bank посочва цена от 3442 евро за квадратен метър за жилищата в центъра на Атина и 2646 евро в центъра на Истанбул.

София не присъства сред 69-те града в класацията, затова директното сравнение има своите ограничения. Данните за българската столица на Bulgarian Properties са за средната цена на реално сключени сделки в целия град, докато тези за Атина и Истанбул се отнасят конкретно за централните им части.

Въпреки различната методология числата показват колко бързо се променя жилищният пазар в София.

2680 евро за квадратен метър в София

В началото на 2025 г. средната цена на реално закупените жилища в столицата е била около 2080 евро за квадратен метър.

В края на годината тя достига 2790 евро, а през първото тримесечие на 2026 г. се понижава леко до 2680 евро.

Средната крайна цена на закупено жилище вече е 217 500 евро.

При чисто математическо сравнение София се оказва само с 34 евро на квадратен метър над посочената в изследването цена за центъра на Истанбул. При жилище от 80 кв. м разликата би била около 2700 евро.

С Атина дистанцията остава по-голяма. Жилище от 80 кв. м при цена от 3442 евро за квадрат в центъра на гръцката столица би струвало около 275 000 евро. При средната цена на сделките в София сумата би била приблизително 214 000 евро.

Това обаче не означава, че имотите в София и централните части на Атина и Истанбул вече имат пряко сравними пазарни цени, тъй като използваните показатели са различни.

България е сред лидерите по поскъпване в ЕС

По-ясна представа за скоростта на поскъпването дават данните на Eurostat.

Между 2015 г. и четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България са нараснали със 157%.

Това поставя страната на четвърто място в Европейския съюз. По-голям ръст за периода има единствено в Унгария - 290%, Португалия - 180%, и Литва - 168%.

Средното увеличение за ЕС е 64,9%.

Тенденцията продължава и през 2026 г. По данни на НСИ жилищата в България са поскъпнали с 14,8% на годишна база през първото тримесечие и с 6,2% само за три месеца.

В София увеличението спрямо предходното тримесечие е 5,8%.

Атина поскъпва по-бавно

Цените продължават да растат и в Атина, но с по-нисък темп.

Според Bank of Greece апартаментите в гръцката столица са поскъпнали с 5,2% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо година по-рано.

За цяла Гърция увеличението е 5,7%, след ръст от 6,5% през 2025 г.

Така, въпреки че цените в центъра на Атина остават по-високи, българският пазар в момента се движи значително по-бързо.

Цените в Истанбул растат с близо 28%

При Истанбул годишното номинално поскъпване е около 28% през февруари 2026 г.

Високата инфлация и движенията на турската лира обаче означават, че ръстът не може да бъде разглеждан единствено чрез цените, преизчислени в евро.

Същото важи и за достъпността на имотите. Цената на квадратен метър сама по себе си не показва колко лесно местните домакинства могат да си позволят покупка.

София вече не е "евтината столица"

При средна крайна цена от 217 500 евро покупката на жилище в София вече представлява сериозно финансово натоварване и за много домакинства означава дългосрочен ипотечен кредит.

Столицата все още е далеч от цените в градове като Цюрих, Женева, Лондон и Париж. За последното десетилетие обаче българският жилищен пазар се е отдалечил значително от представата за евтина източноевропейска столица.

При сегашните темпове на поскъпване все по-важен става не само въпросът докъде могат да стигнат цените, а и колко хора ще продължат да могат да си позволят собствено жилище.