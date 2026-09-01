София вече по-скъпа от Истанбул? Квадратът на имотите стигна 2680 евро

София все по-трудно се вписва в представата за евтин жилищен пазар. Средната цена на реално сключените сделки в столицата е достигнала 2680 евро за квадратен метър през първото тримесечие на 2026 г., а годишното поскъпване е близо 29%, предаде БГНЕС.
За сравнение, международното изследване "Mapping the World’s Prices 2026" на Deutsche Bank посочва цена от 3442 евро за квадратен метър за жилищата в центъра на Атина и 2646 евро в центъра на Истанбул.
София не присъства сред 69-те града в класацията, затова директното сравнение има своите ограничения. Данните за българската столица на Bulgarian Properties са за средната цена на реално сключени сделки в целия град, докато тези за Атина и Истанбул се отнасят конкретно за централните им части.
Въпреки различната методология числата показват колко бързо се променя жилищният пазар в София.
2680 евро за квадратен метър в София
В началото на 2025 г. средната цена на реално закупените жилища в столицата е била около 2080 евро за квадратен метър.
В края на годината тя достига 2790 евро, а през първото тримесечие на 2026 г. се понижава леко до 2680 евро.
Средната крайна цена на закупено жилище вече е 217 500 евро.
При чисто математическо сравнение София се оказва само с 34 евро на квадратен метър над посочената в изследването цена за центъра на Истанбул. При жилище от 80 кв. м разликата би била около 2700 евро.
С Атина дистанцията остава по-голяма. Жилище от 80 кв. м при цена от 3442 евро за квадрат в центъра на гръцката столица би струвало около 275 000 евро. При средната цена на сделките в София сумата би била приблизително 214 000 евро.
Това обаче не означава, че имотите в София и централните части на Атина и Истанбул вече имат пряко сравними пазарни цени, тъй като използваните показатели са различни.
България е сред лидерите по поскъпване в ЕС
По-ясна представа за скоростта на поскъпването дават данните на Eurostat.
Между 2015 г. и четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в България са нараснали със 157%.
Това поставя страната на четвърто място в Европейския съюз. По-голям ръст за периода има единствено в Унгария - 290%, Португалия - 180%, и Литва - 168%.
Средното увеличение за ЕС е 64,9%.
Тенденцията продължава и през 2026 г. По данни на НСИ жилищата в България са поскъпнали с 14,8% на годишна база през първото тримесечие и с 6,2% само за три месеца.
В София увеличението спрямо предходното тримесечие е 5,8%.
Атина поскъпва по-бавно
Цените продължават да растат и в Атина, но с по-нисък темп.
Според Bank of Greece апартаментите в гръцката столица са поскъпнали с 5,2% през първото тримесечие на 2026 г. спрямо година по-рано.
За цяла Гърция увеличението е 5,7%, след ръст от 6,5% през 2025 г.
Така, въпреки че цените в центъра на Атина остават по-високи, българският пазар в момента се движи значително по-бързо.
Цените в Истанбул растат с близо 28%
При Истанбул годишното номинално поскъпване е около 28% през февруари 2026 г.
Високата инфлация и движенията на турската лира обаче означават, че ръстът не може да бъде разглеждан единствено чрез цените, преизчислени в евро.
Същото важи и за достъпността на имотите. Цената на квадратен метър сама по себе си не показва колко лесно местните домакинства могат да си позволят покупка.
София вече не е "евтината столица"
При средна крайна цена от 217 500 евро покупката на жилище в София вече представлява сериозно финансово натоварване и за много домакинства означава дългосрочен ипотечен кредит.
Столицата все още е далеч от цените в градове като Цюрих, Женева, Лондон и Париж. За последното десетилетие обаче българският жилищен пазар се е отдалечил значително от представата за евтина източноевропейска столица.
При сегашните темпове на поскъпване все по-важен става не само въпросът докъде могат да стигнат цените, а и колко хора ще продължат да могат да си позволят собствено жилище.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.