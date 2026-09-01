Момче на 13 години е причинило два пожара в Тополовградско

Момче на 13 години от Тополовград е установено за причиняване на два пожара в общината, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

В присъствието на инспектор от Детска педагогическа стая то е признало, че на 30 август следобед е изхвърлило запалена цигара в местността Зиберова чешма край село Орешник. Вследствие на пламъците тогава изгоряха 120 декара сухи треви и храсти. Четири екипа огнеборци гасиха пламъците.

В разговора с него е станало известно още, че същия ден малко по-рано момчето е палило огън, за да си опече месо и е предизвикало пожар в местността Курията до Тополовград. Там пламъците обхванаха един декар иглолистна гора и 300 кв. м сухи треви. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата по компетентност, посочиха от полицията.

Момче също на 13 години бе установено за пожара, който възникна на 23 август и обхвана около 14 000 декара в землищата на селата села Динево, Малево, Криво поле и Корен в община Хасково.