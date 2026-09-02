Бойната гала вечер SENSHI 33 Grand Prix ще бъде изпълнена с много зрелище

Тази събота, 5 септември, ще се проведе професионалната бойна гала вечер SENSHI 33 Grand Prix.

"Бойната гала вечер ще бъде изпълнена с много зрелище. Имаме четири български представителя - Едуард Алексанян, Огнян Мирчев, Симеон Наковски, който е дебютант, и Жулиен Риков - една голяма млада надежда. Едуард ще участва в турнирната схема, която е в категория до 95 кг. Той е фаворит в категорията, изключително подготвен и доказал се боец е", каза водещият на предаването "Боец.бг" Николай Йоргов в студиото на "България сутрин".

По думите му боецът винаги трябва да е готов на всичко и да бъде концентриран в подготовката си.

"Турнирната схема е трудна, не е като да излезеш и да изиграеш една среща. Става въпрос за три боя за една вечер, не се знае в предната битка дали си ударен, по какъв начин си се раздал, това много влияе на представянето. Ако Едуард успее да победи румънеца, срещу когото ще се изправи, ще спечели турнира", допълни Йоргов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Гостът смята, че концентрацията е ключова за успеха.

"Наковски е дебютант на SENSHI, но той е участвал в много гала вечери, има опит зад гърба си, наблюдавам неговото развитие и нивото му се вдига. В момента се подготвя във Варна при Владимир Вълев - Питбула. Наблюдавах техните тренировки в социалните мрежи. В добра форма е, концентриран, иска да покаже максимума от себе си", каза още водещият.

Йоргов е на мнение, че Симеон Наковски ще победи.

"В събота може да очаквате много интересен гост, който е мой личен приятел - Даниел Дичев. Това е един от най-успешните наши джудисти, той е живял над 10 години в Япония, завършил е много престижен университет там със специалност "Физическо възпитание и спорт".

Той е преподавател, състезател, преминал е през много трудности, за да достигне това ниво в йерархията в Япония", разкри събеседникът.