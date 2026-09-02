Голям пожар гори в известно заведение на плаж "Каваци"

Пожар гори в ресторант „Ресто дел Вероно“ на плаж „Каваците“ край Созопол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Гъсти кълба черен дим се издигат над плажа. Пушеците буквално стигат до небесата и се виждат от километри, сигнализират притеснени плажуващи.

На мястото на инцидента вече са изпратени два противопожарни автомбила. Шестима огнеборци се борят с пламъците, опитвайки се да локализират огъня и да спасят каквото е останало, както и да предпазят съседните обекти по плажната ивица.

Според първоначалната информция, най-вероятната причина за огнената стихия е инцидент в кухненското помещение. Предполага се, че пламъците са тръгнали от там и много бързо са обхванали цялото заведение.

Няма официални данни за пострадали туристи или персонал, хората са изведени навреме. Районът около горящия ресторант е отцепен. Действията по гасенето продължават.