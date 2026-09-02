Експерт: Не можем да отлагаме либерализацията на електроенергийния пазар

Производството на електроенергия в България до момента за 2026 г. се увеличава с 9,12% на годишна база. България е с рекорден износ на ток заради кризата по Дунав.

По думите на енергийният експерт Виктор Минчев консумацията спрямо миналата година се е вдигнала със 7%.

"Динамиката на пазара се промени и с батериите компенсираме съседните пазари, което е в наша полза. Поведението на Министерството на енергетиката е шизофренно. Те са консервативни и бяха много против навлизането на батерии, сега изведнъж много добре се получи", заяви Минчев в предаването “България сутрин".

Либерализацията на пазара

Енергийният експерт е на мнение, че не можем да си позволим да отлагаме либерализацията на пазара. Според Минчев основният проблем на българската енергийна система е “Марица-Изток 2”.

“Това не е нормално управлявано дружество и е технологично старо. Производството ѝ е 4 пъти по-скъпо по пазарни цени от това на АЕЦ "Козлодуй". Собственото производство, което е 4 пъти по-скъпо, не е по-изгодно от това да внесем 4 пъти по-евтин ток", каза Минчев за Bulgaria ON AIR.

Батериите и енергийния пазар

Минчев подчерта, че технологиите са се променили и навлизат батерии, което е доказателство за това.

"Китай, от 75% консумация на въглищни ТЕЦ, в момента са малко под 50%. Те са водещи по въвеждане на батерии, соларни панели и децентрализирано производство", коментира енергийният експерт.

Според Минчев правителството не иска либерализацията да се случи, защото искат да запазят текущото състояние на “Марица-Изток 2”.

"Ако се случи либерализацията, заради високата конкуренция ще плащаме по-малко. Има тежки пропуски и един от тях е PR за информираност. Другият е, че набутаха пазара в полурегулаторен режим, където всичко трябва да минава през борсата и електроенергийните търговци не изкарват пари от масовото навлизане на либерализацията", подчерта Минчев.

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