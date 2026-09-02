ВСС допусна петима прокурори до участие в избора на членове на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на прокурорите кандидатите Благовест Вангелов – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, Владимир Николов – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, Иван Тасков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Пламен Евгениев – прокурор в Апелативна прокуратура – София и Атанас Илиев – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян.

На заседание днес колегията гласува с девет гласа „за“ предложените диспозитиви.

Решенията на Прокурорската колегия ще бъдат обявени незабавно на интернет страницата на ВСС. Те могат да се обжалват в тридневен срок чрез Прокурорската колегия пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Припомняме, че бяха предложени 25 кандидатури за изборни членове на ВСС от прокурорите.

Преди днешното заседание решения за допустимост бяха взети по отношение на Маринела Тотева (ВКП), както и за Тодор Деянов и Добринка Калчева от АП-Пловдив.

Общото събрание за изслушването им ще се проведе на 17 октомври, а гласуването ще е на 24 октомври. Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС.

Съдиите може да предлагат кандидатури за членове на ВСС до 6 септември, а следователите – до 20 септември.

До момента има само двама номинирани съдии – Васил Пеловски от АдмС-Варна и Красимира Милачкова от АССГ, която е предложена за член на съвета и от председателя на СЮБ Владислав Славов чрез т.нар. иницииращо предложение до Народното събрание. За момента Съдийската колегия е допуснала до участие в избора само Васил Пеловски.