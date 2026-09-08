BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 79

Изписаха Росен Божинов от болницата, вероятно става дума за дехидратация

Той ще се завърне в Пиза заедно с отбора

08.09.2026 | 11:04 ч. Обновена: 08.09.2026 | 11:04 ч. 5
Изписаха Росен Божинов от болницата, вероятно става дума за дехидратация

Българският национал Росен Божинов е бил изписан от болницата, след като в неделя колабира по време на двубоя на Пиза срещу Юве Стабия от Серия Б.

Защитникът се почувства зле през първото полувреме и се наложи да бъде изнесен на носилка от терена. Впоследствие той бе транспортиран до лечебно заведение в Кастеламаре ди Стабия, където му бяха направени необходимите прегледи.

Свързани статии

От Пиза официално потвърдиха, че състоянието на Божинов е стабилно и той вече е напуснал болницата. Според предварителната информация дехидратацията е сред възможните причини за неразположението.

Божинов ще се завърне в Пиза заедно с отбора. В понеделник сутринта той ще премине през допълнителни изследвания под наблюдението на медицинския екип на клуба, за да бъде установено окончателно състоянието му.

25-годишният защитник е част от Пиза, след като през лятото се присъедини към тима от италианския футболен шампионат.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Росен Божинов Пиза болница
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem