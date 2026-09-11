Кандидат за президент на Франция се появи с бира, левицата писна

Кандидат за президент на Франция беше обвинен от представители на левицата, че насърчава алкохолизма, след като публикува предизборно видео, в което се появява с бира.

Във видеото 37-годишният Габриел Атал - който беше министър-председател при президента Макрон през 2024 г. - обяви планове да проведе дебати с избиратели в бистра из цялата страна. Той заяви, че иска да възроди една традиция: по думите му, философията на Просвещението се е зародила именно в малките френски заведения през XVIII век, както и призивът за щурма на Бастилията през 1789 г.

Видеото обаче предизвика полемика в страна, която притежава най-голямата индустрия за алкохолни напитки в Европа - и същевременно едни от най-строгите закони в света относно рекламата на алкохол.

🍺🇫🇷 FLASH INFO - Gabriel Attal annonce, une bière à la main, qu’il va faire campagne en faisant la tournée des bistrots ! Ceci n’est pas de l’IA, ni une ingérence russe. pic.twitter.com/Gph8AF4wrI — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) September 7, 2026

Разделението е политическо

За десните вино, бира, сайдер, бренди, пастис и други напитки са ценност, част от културата на предците, която трябва да се съхрани в името на националната идентичност. За левите, които настояват за изграждането на "Нова Франция" - общество, представляващо "смесване на култури" под влиянието на имиграцията (включително от мюсюлмански страни, където консумацията на алкохол не е приета) - употребата на алкохол трябва да бъде ограничена.

Антоан Леоман, депутат от радикалната лява партия "Непокорна Франция" (France Insoumise), определи видеото на Атал като "позор".

Депутатът посочи, че алкохолът причинява 49 000 смъртни случая годишно и е свързан с 30% от пътнотранспортните произшествия и 40% от случаите на домашно насилие.

Юго Боп, който се описва като политически ангажиран психиатър, заяви:

"Алкохолът е силно пристрастяващо вещество. Той води до вербално, физическо и сексуално насилие. Води също до депресия и мисли за самоубийство. Г-н Атал, следващия път се покажете с кафе."

Артюр Делапорт, депутат от Социалистическата партия, изрази мнение, че Атал нарушава духа, ако не и буквата на законите, забраняващи на инфлуенсъри да рекламират алкохол в интернет.

Самият Атал заяви, че е "изумен и втрещен" от това, което нарече "наистина идиотски скандал", предизвикан от партията "Непокорна Франция" (France Insoumise).

"Как може пиенето на бира да се счита за насърчаване на алкохолизма?", попита той, като добави, че френското *art de vivre* - изкуството да се живее добре - включва бира, вино, сайдер и други напитки.

Атал изостава в социологическите проучвания и е подложен на натиск да се откаже от кампанията си и да подкрепи Едуар Филип - друг бивш премиер от екипа на Макрон. Филип твърди, че е в по-добра позиция да се изправи срещу Марин Льо Пен - кандидата на популистката десница "Национален сбор" и фаворит в президентските избори догодина.

Според коментатори стартът на инициативата на Атал, наречена от него "1000 бистра", едва ли ще подобри позициите му сред избирателите. Те отбелязват, че тя е станала обект на масови подигравки в социалните мрежи, като един от потребителите дори коментира, че кандидатът изглежда по-скоро като човек, който пие шприц, отколкото бира.