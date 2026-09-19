България поведе с 2:1 победи като гост на Дания в Купа „Дейвис"

България поведе с 2:1 победи като гост на Дания в двубоя от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа „Дейвис". Срещата се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

В драматичен мач на двойки Александър Донски и Пьотр Нестеров победиха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6(6) за два часа и 21 минути.

Българите пропуснаха възможност за пробив още в първия сервис гейм на датчаните, след което допуснаха пробив още в следващия гейм за 1:2. До края на първия сет нямаше други точки за пробив и датският дует спечели частта с 6:4.

Донски и Нестеров поведоха с 3:0 във втория сет и след още един пробив в края изравниха резултата в сетовете след 6:2.

Третата част предложи невероятна драма и продължи 61 минути. Българите поведоха с 5:3 и сервираха за спечелване на мача, но допуснаха пробив, след което се стигна до равенство 5:5. При 6:5 българите пропуснаха два мачбола при сервис на датчаните, а след това се стигна до тайбрек. В него Донски и Нестеров поведоха с 6:4, пропуснаха още два мачбола, но след 6:6 спечелиха две поредни точки и триумфираха с победата.

"Не беше лесно, те много добре играха. Ние държахме много високо ниво, борихме се като лъвове и се радваме, че донесохме победа за България", каза Донски след мача пред bTV.

"Ние очаквахме да играят по този начин. Ние знаем, че можем да победим всеки отбор. Една страхотна емоция, това е нещо уникално", добави Нестеров.

Програмата днес продължава с мача между първите ракети на двата отбора Григор Димитров и Холгер Руне. Ако се стигне до решаващ пети мач, първоначално са записани Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

Играе се до три спечелени мача от общо пет срещи. Всички мачове са във формат до два спечелени сета.

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