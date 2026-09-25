Нарушения на 114 финансови парвила: Ще изхвърчи ли "Манчестър сити" от елита на Англия?

"Манчестър Сити" е признат за виновен в нарушаването на 114 от 115-те финансови правила, в чието неспазване бе обвинен, съобщиха източници пред BBC Sport.

Изданието The Athletic съобщава, че все още не са определени санкциите, но независимата комисия е взела решение, като е признала клуба за виновен по всички обвинения с изключение на едно. Сред възможните наказания са отнемане на точки, на титли и дори изваждане от елита на Англия.

Източници потвърдиха пред BBC Sport, че по случая има решение и "Сити" е признат за виновен за повечето от нарушенията.

Висшата лига е отказала коментар.

На въпрос дали информацията е вярна, от "Сити" също не са дали конкретен отговор пред BBC. Вместо това клубът разпространи изявление, в което се посочва, че "процесът във Висшата лига продължава, предстои финализирането на важни етапи, а цялата процедура е обект на строга поверителност".

"Клубът добросъвестно спазва установените процедури в продължение на осем години, разчитайки, че Управителният съвет и ръководството на Висшата лига ще действат като независим, безпристрастен и справедлив регулатор, свободен от външно влияние", се казва още в изявлението.

BBC Sport съобщава също, че в случай на неблагоприятно решение "Манчестър Сити" ще обжалва констатациите.

Как се стигна дотук?

През февруари 2023 г. "Манчестър Сити" бе обвинен в повече от 100 нарушения на финансовите правила на Висшата лига след четиригодишно разследване.

Обвиненията се отнасят за периода 2009–2018 г.

Висшата лига твърди, че "Сити" е нарушил правилата, изискващи от клуба да предоставя "точна финансова информация, която дава вярна и честна представа за финансовото състояние на клуба".

Случаят на "Сити" бе предаден на независима комисия, а през септември 2024 г. започнаха изслушвания, продължили 10 седмици и проведени при закрити врати.

"Сити" категорично отхвърли всички обвинения и заяви, че позицията му се подкрепя от "обширен набор от неопровержими доказателства".