Черно море с победа в паузата: Падиля наказа Дунав на "Тича"

Черно море победи Дунав Русе с 1:0 в контролна среща, играна на стадион "Тича" във Варна. Единственото попадение в срещата вкара Хорхе Падиля в 31-ата минута, пише gol.bg. За "моряците" срещата пропуснаха Антоан Манасиев, Живко Атанасов, който ще бъде наказан за следващия официален мач на домакините срещу Левски на 11 октомври, Лучиано Скуадроне, Емил Няголов, Давид Телеш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидни и контузеният Алекс Колев.

Домакините бяха по-активният отбор през първата част, но първи до сериозно голово положение стигнаха играчите на Дунав. В 23-ата минута Ибрахим Кейта бе изведен зад защитата на Черно море отляво, напредна и стреля, но вратарят Дамян Христов успя да спаси.

В 30-ата минута Хорхе Падиля стреля от десетина метра по диагонал отдясно,

но защитник на Дунав изчисти топката в корнер. След изпълнението му топката стигна до Берк Бейхан, който стреля, но вратарят Пламен Пепеляшев успя да избие. След намесата на стража на гостите топката стигна до Хорхе Падиля, който от няколко метра вкара за 1:0 за Черно море.

В 56-ата минута домакините можеха да удвоят преднината си. Иван Тасев изведе в отлична позиция вдясно Мигел Барандаш, който напредна и центрира в наказателното поле. Топката стигна до Васил Панайотов, който стреля, но ударът му беше неточен.

В 71-ата минута в игра за Черно море се появи централен защитник, записан в тимовия лист на домакините под името Нестор, като все още не ясно дали играчът е на проби или е подписал с клуба. В 84-ата минута Стефан Гаврилов от Дунав получи топката на границата на наказателното поле и стреля, но ударът му беше неточен.

Следващата проверка на Черно море в паузата е на 4 октомври срещу Лудогорец в Разград. Срещата е от 17:00 часа.