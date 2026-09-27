Капитанът на Полша: Отдъхнахме си, когато България отпадна

Капитанът на Полша Александър Сливка призна, че отборът му си е отдъхнал след отпадането на България от Европейското първенство по волейбол. Поляците спечелиха втора поредна европейска титла, а след финала Сливка не скри задоволството си от представянето на тима, предаде БГНЕС.

"Много сме щастливи! Аз като капитан съм изключително горд с отбора, защото свършихме невероятна работа не само във финала, но и през целия турнир", заяви Сливка пред Bgvolleyball.com.

По думите му Полша е успяла да вдигне значително нивото си в хода на шампионата.

"Наистина смятам, че бяхме най-добрите на това европейско първенство", допълни той.

Сливка обърна специално внимание на българския национален отбор, който вече беше победил Полша в груповата фаза.

При определено развитие на турнира двата отбора можеха да се срещнат отново на четвъртфиналите, този път в София.

"Знаехме, че евентуален четвъртфинал срещу България ще бъде наистина тежък мач, тъй като те вече ни бяха победили в груповата фаза. Имате силен отбор, световен вицешампион от миналата година, млади момчета, които са непредвидими и играят впечатляващо", заяви полският капитан.

Според него допълнително предизвикателство за Полша би била и подкрепата на българската публика в София.

"Всичко това те го показаха срещу нас в груповата фаза и знаехме, че ще ни бъде много трудно на четвъртфиналите, още повече че играехме в София, пред вашите фенове. Затова си отдъхнахме, когато България отпадна", призна Сливка.

Капитанът на Полша коментира и финала срещу Франция, като посочи, че отборът му е бил подготвен тактически, физически и психически за двубоя.

"Искаме да печелим всеки турнир, в който участваме", каза още Александър Сливка, цитиран от БГНЕС.