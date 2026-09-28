Луксът им отива: Стадо от 30 глигани обикаля комплекс в Герман

Неканени гости в село Герман - стадо глигани се навърта около жилищен комплекс в полите на Лозенска планина и притесни хората там.

„Два-три пъти вече ми влизат в двора. Не е нищо стресиращо. Свикнахме с тях - станаха си като атракция“, сподели Лиляна Караджова, собственик на имот в селото пред bTV.

По думите ѝ няма щети. „Лично наша си е вината, че оставяме вратата отворена“.

„Първата среща с тях беше стресираща, големи животни са. Но вече си свикнахме с тях“, обясни Лиляна.

По думите на отговорника на ловджийската група в селото Владимир Василев има популация от 5-6 женски прасета, които тази година са родили. „Съответно може би говорим за група от около 30 прасета, които търсят храна в гората. И се случи така, че тази година арендаторът, който обработва нивата съвсем близо до гората, зася с царевица, която е прекалено апетитна за тях“.

Той обясни, че прасетата излизат от гората, идват в нивата и там намират храна. „Те гледат да намерят възможно най-лесната храна. Тя е на полето и съответно тук идват редовно“.

„Нивата е като шведска маса за тях. Без никакви усилия намират храна. Майките съответно водят малките си да се хранят тук. И това е резултатът“, посочи Владимир.

По думите му сутрин и вечер дружината минава и ги подплашва обратно към гората, за да се намали стреса на жителите в района. „Но сами по себе си прасетата не са агресивни, не са опасни. Просто са животни, които са свикнали с присъствието на хора“.

„Не са опасни. Те никога няма да тръгнат към хората, независимо че има и малки прасенца в групите, те си минават, заобикалят хората и по никакъв начин не търсят контакт с тях“, обясни Владимир и призова хората да бъдат спокойни.

„В събота се открива ловният сезон, така че ние ще направим гонки, които при всички положения ще ги върнат обратно в гората“, допълни той.

Кметът на село Герман Божидар Трайков сподели, че редовно е получавал обаждания по телефона за глиганите от местните.

„Мен ме притеснява друго нещо – не толкова прасетата, колкото апетитът на бракониерите“, обясни той.

„Почнаха в последно време да се появяват бракониери. Става опасно, защото при бракониерството се получават много инциденти. Не се знае кой къде се намира и кой къде ще застреля“, смята кметът.