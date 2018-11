"Без будилник": Къде да хапнете? Но може да е екстремно!

Човек постоянно има нужда от промяна и предизвикателства. Някои ги намират в екстремните спортове, други – в пътуванията. За трети дори храната може да предложи рискови преживявания – спомнете си просто за прословутата японска риба фугу, която, ако е неправилно приготвена, може направо да ви убие. Сега обаче няма да говорим за екзотични блюда, а за ресторанти, намерили добавена стойност не заради менюто, а заради локацията, на която се намират.

ПОД ВОДА. 5.8 Undersea е най-големият стъклен ресторант в света, разположен под вода. Името му идва от дълбочината, на която е изградена структурата – 5.8 метра под морското равнище. Намира се в курортния комплекс Хуравалхи на Малдивите и предлага наистина забележителен фон, на който да се нахраните. Докато коралите край стъклата се поклащат, а всевъзможни екзотични риби плуват над главите ви, може да опитате хайвер и прочутия малдивски омар.

Cargo Hold Restaurant се намира в Дърбан, Южна Африка, и се помещава в потънал кораб. Или поне така го представят собствениците му – плавателният съд е потопен нарочно, за да се превърне в място за хранене за хора с екстремен вкус – кой друг би желал да каже "Наздраве" с чаша южноафриканско вино, докато на сантиметри край него преминават акули? Стриди, миди и скариди са звездите в менюто.

НАСРЕД ФЕРМА ЗА СТРИДИ. Докато още сме мокри от подводни вечери, се местим към далечния край на планетата – заливът Колс в Тасмания. Фермата за стриди Freycinet Marine Oyster съществува от 2005 с идеята да покаже какви богатства има в морето на юг от Австралия. Стридите са най-популярната й продукция, а от няколко години собствениците организират и специален начин да ги опитате – директно във водата, където се вадят. Маса, чаши, вино и чифт високи гумени ботуши са нещата, които са нужни, за да усетим вкуса на морето, току-що изваден под формата на свежа стрида.

В ПЕЩЕРА. Още през XVIII век пещерата Grotta di Palazzo в Пулия е място за забавления и гуляи – благородниците пристигали тук във вечерно облекло и заредени с вино и храна, за да използват естествено оформеното като галерия място над морето. Днес в него се помещава Grotta Palazzese – ресторант, който използва пещерата за зала за хранене. Тъй като е без прозорци, той работи до края на октомври, когато, освен вкуса на типичните за Пулия специалитети, може да усетите морските пръски по време на вечеря. Варовиковите образувания са по-добър декор за приятно прекарване от работата на който и да било интериорен дизайнер, а фактът, че се налага доста да повървите на идване и на тръгване от ресторанта, ще ви позволи да не броите калориите, които неусетно поглъщате.

ВИСОКО В НЕБЕТО. Идеята за Dinner in the Sky се ражда през 2006, когато една белгийска рекламна агенция и компания за кранове обединяват усилия, за да организират специална вечеря за 22 млади европейски готвачи. Те са издигнати с кран на 50 метра над земята на специално укрепена маса със столове, където им е сервирано 5-степенно меню. Оттогава инициативата се разраства с главоломна скорост – може да вечеряте по този начин над Акропола в Атина, над Сен Тропе, над руините Теотиуакан в Мексико и на още над 45 места по света. Сред тях са множество страни в Европа, като една от тях е и България - Dinner in the Sky се провежда над пристанище "Варна" с гурме меню, в което има пушена змиорка, телешко бонфиле и трюфели от рикота.

СРЕД ОБЛАЦИТЕ. Издигаме се още по-високо и се озоваваме в Шамони, Франция. На връх Бревен (2525 м) е разположен Le Panoramic – ресторант, от който се открива гледка към Монблан. Облечете се добре, защото ще сте на открито, но затова пък ще се насладите на сгряващи ястия от региона Савоя, като фондю например. Добрата новина е, че трасето до заведението е удобно и лесно и за най-неопитния турист, а Шамони предлага и по-традиционни места за похапване, ако Le Panoramic ви дойде прекалено екстремен.

Ако е така, тогава въобще и не си помисляйте да вечеряте в The Irish Pub в Намче Базар. Пъбът се намира малко под базата за изкачване на връх Еверест на 3440 м височина, така че е ясно каква е клиентелата му. Бира и билярд са забавленията за ентусиастите, решили да изкачат най-високия връх на земята, а според отзивите пицата в The Irish Pub е най-добрата в Намче.

В ЦИСТЕРНА. Колкото екзотичен, толкова и клаустрофобичен е Sarnic – ресторант, подреден в римска водохранилище на повече от хиляда години. Намира се на един от хълмовете над Истанбул, а тухлените му стени са високи над 10 метра. Осветен от пламъчетата на свещите, Sarnic предлага романтична, приказна и отчасти призрачна атмосфера. За сметка на това лятото е особено желан заради факта, че температурите в него са много по-поносими от тези по улиците на турския мегаполис. Менюто е традиционно.

В КРАТЕР. Танзания е сред най-популярните дестинации в Африка благодарение на невероятната природа и желанието да се задоволяват всякакви туристически капризи. Заради това тук може да вечеряте както в кратер на вулкан, така и на скала в морето, която е достъпна само за няколко часа на ден. Ngorongoro Crater Lodge се намира на ръба на кратера на едноименния неизригнал вулкан. Терасите му предлагат гледка към зелената вътрешност, а за клиентите са подсигурени бинокли, с които да наблюдават дивите животни. Кухнята е местна – месо, дивеч и зеленчуци, отгледани в околните села. The Rock пък се намира на скала край брега на Танзания. Ресторантът е достъпен пеша по време на отлив, но за времето на прилив са осигурени лодки. Мястото е малко с едва 12 маси, на които обаче може да се насладите на прясна морска храна. Логично.

ПОД ВОДОПАДА. Villa Escudero е курортен комплекс, изграден в 130-годишна кокосова плантация на два часа път от Манила, Филипините. Колкото и да е приятно самото място, повечето му посетители са тук заради един специален ресторант - Labassin Waterfall. Намира се под изкуствено създаден водопад, чиято цел е да регулира водата в близкия язовир. На бамбуковите маси може да похапнете традиционна филипински специалитети, като условието е да сте боси и да не се притеснявате да се намокрите.

НА КРАЯ НА СВЕТА. Така наричат Огнена земя – южния остров, поделен по равно между Чили и Аржентина. В аржентинската му част се намира La Mesita de Almanza – ресторантче в градчето Алманса с общо... 20 жители. До него се стига по черен път от 120 км, по който няма бензиностанции. Всъщност няма почти нищо друго наоколо, но това не пречи на ентусиастите да вземат ферибот от континента и да изминат разстоянието, за да хапнат морска храна, уловена преди часове на крайбрежието на острова. В миниатюрно градче има и друг ресторант - Oveja Verde Almanza, където се предлагат местни меса на грил. Явно няма за какво да се притесняваме за благоденствието на Алманса.

Текст: Кристина Нигохосян

Материалът е публикуван в Bulgaria ON AIR THE INFLIGHT MAGAZINE, брой 99 / 2018