Антъни Хопкинс не е близвал алкохол от половин век и се чувства благодарен

Антъни Хопкинс отбелязва огромен личен етап по пътя си към трезвеността. В понеделник, 29 декември - само два дни преди 88-ия си рожден ден - носителят на "Оскар" публикува видео в Instagram, в което се връща към момента, в който преди 50 години е спрял да пие алкохол.

"Ето ни отново - наближава още една щастлива Нова година. Много веселие, много забавления и всичко това. Така че наистина - забавлявайте се. Поздравления за това, че сте стигнали до още една година, всички вие. Моят единствен проблем беше, че се забавлявах твърде много, защото преди точно 50 години почти загинах, след като карах колата си в пиянски "blackout". Така стояха нещата. И тогава осъзнах, че прекалявам със забавлението. Наричаше се алкохолизъм", започва той.

"Така че ако някой там има малък проблем с прекаляването - проверете го, защото животът е много по-добър. Аз спрях. Без да се хваля - потърсих помощ и преди 50 години, на този ден, това беше краят", продължава Хопкинс.

"Изберете живота, а не обратното. Живот, живот, живот и още живот. А след два дни ставам на 88 години. Така че може би съм направил нещо правилно - не знам. Честита Нова година и честит живот!", завършва той със смях.

През годините Хопкинс е бил изключително откровен за битката си със злоупотребата с алкохол.

В мемоарната си книга "Справихме се, хлапе" ("We Did OK, Kid"), издадена през октомври, звездата от "Мълчанието на агнетата" ("The Silence of the Lambs") разказва за онзи просветляващ момент, в който лекарят му е помогнал да осъзнае, че е алкохолик.

Антъни бил на 37 години, когато докторът му изразил сериозни притеснения относно пиенето му и му казал, че резултатите от прегледите показват физическо състояние, по-характерно за мъж на 50 или дори 65 години.

"Спомените ми от онзи период са мъгливи. По време на годините, в които пиех, причиних много болка. Нямах никаква представа, че съм алкохолик. Рядко тежък пияч стига до това осъзнаване без някаква форма на намеса, а дори и тогава отнема време, докато потъне. Отричането е най-големият убиец. А аз все още бях в хватката на зависимостта си, макар че ставаше все по-трудно да я отричам", пише той в откъс, цитиран от People.

Актьорът се връща към този преломен момент и в книгата си, описвайки нощта, в която е карал пиян из Бевърли Хилс и е осъзнал, че е можел да убие някого.

"Когато изтрезнях, погледнах към евкалиптовите дървета и благодарих на Бог, че никой не беше загинал онази нощ. Представих си родителите си в Уелс, които научават, че съм убил някого - или себе си. Видях как надеждите им се сриват. Чух глас да ме пита: "Искаш ли да живееш или искаш да умреш?" "Искам да живея", отвърна глас отнякъде дълбоко в мен. После чух гласът да казва: "Всичко приключи. Можеш да започнеш да живееш." Желанието за алкохол изчезна. Беше единадесет часа на 29 декември 1975 година", пише Хопкинс.

Хопкинс казва, че се смята за късметлия, че е намерил яснота в онази нощ. Той споделя, че веднага е казал на агента си, че има нужда от помощ, насочил се е към лечение и до днес продължава да посещава срещи по програмата с 12 стъпки.