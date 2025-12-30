Руснаците свиват разходите: Без черен хайвер за Нова година

Голяма част от руснаците ще посрещнат новата 2026 година по-скромно. Масово се очаква свиване на разходите на фона на икономическа несигурност след близо четири години война в Украйна. Това става въпреки забавянето на официалния темп на инфлация и понижаващите се цени на някои основни стоки, съобщава Ройтерс.

Руската икономика е засегната и от западните санкции, наложени след като Москва анексира Крим през 2014 г. и след пълномащабното военно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

“Разбирам, че такава е ситуацията в страната в момента, но какво можем да направим? Все пак трябва да се яде", казва Надежда Сиверская, 70-годишна пенсионерка от градче край Москва, която работи като домашна помощница, за да изкара допълнителни доходи,

“Или избираме нещо по-евтино според това какво ще готвим, или приготвяме по-достъпна храна", добавя тя, докато реже съставките за любимата на руснаците новогодишна салата – картофи, яйца, колбас, кисели краставички и майонеза (салата Оливие, известно у нас като Руска).

Без пищност и черен хайвер

Московчанинът Карен споделя, че тази година ще се лиши от така любимия черен хайвер, а причината - цените са твърде високи. Той добавя, че семейството му е преминало към онлайн пазаруване, което обикновено е по-евтино от това в традиционните магазини.

Правителството насочи вниманието си към основни хранителни продукти като картофи и яйца чрез набор от политики, целящи ограничаване на ценовия ръст. Цените на картофите спаднаха с 22 на сто тази година, а на яйцата – с 20 на сто.

Общата цена на популярната салата ще се увеличи с 5% тази година, в сравнение с 8,5% през 2024 г., показват изчисления на агенция РИА Новости, базирани на средни цени.

Някои хора отчитат разлика спрямо предходната година, когато ръстът на цените излизаше извън контрол, и отдават известна заслуга на властите и търговците за задържането им през 2025 г.

“Разбираме, че всичко повече или по-малко е в рамките на инфлацията. Честно казано, не мога да кажа, че съм забелязала сериозно поскъпване през последната година", казва московчанката Елена, която отказва да съобщи фамилното си име.

Въпреки тези успехи, инфлационните очаквания – важен показател, който централната банка отчита при определянето на основния лихвен процент, са се повишили през последните два месеца и остават на “упорито високи" нива.

Представител на централната банка на Русия, пожелал анонимност, коментира пред Ройтерс, че хората са склонни да забелязват поскъпванията, но да игнорират поевтиняването. Планираното увеличение на някои данъци в началото на 2026 г. също оказва влияние върху настроенията.

Проучване, проведено през този месец от независимата социологическа агенция “Левада", показва, че 34 на сто от руснаците определят покачването на цените и данъците като най-важното събитие на 2025 г., което го класира пред преговорите между Русия и САЩ в Аляска през август и украинските атаки с дронове. / БТА