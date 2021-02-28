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Ето кои са водачите на листите на ГЕРБ

Бойко Бориков води две листи - в София и Пловдив
Обновена: 28 фев 2021 16:26 | 28 фев 2021 16:26, Нели Христова
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Ето кои са водачите на листите на ГЕРБ
Снимка: БГНЕС

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25 МИР – София град и 16 МИР – Пловдив град. Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в РИК в цялата страна.

Ето и пълен списък на водачите на всички листи:

1 МИР – Благоевград – Росен Желязков
2 МИР – Бургас – Любен Дилов
3 МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов
4 МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР – Видин – Росица Кирова
6 МИР Враца – Петя Аврамова
7 МИР Габрово – Томислав Дончев
8 МИР – Добрич – Деница Сачева
9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева
10 МИР – Кюстендил – Христо Терзийски
11 МИР – Ловеч – Николай Нанков
12 МИР – Монтана – Ирена Димова
13 МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева
14 МИР – Перник – Кирил Ананиев
15 МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев
16 МИР – Пловдив град – Бойко Борисов
17 МИР – Пловдив област – Дани Каназирева
18 МИР – Разград – Десислава Атанасова
19 МИР – Русе – Красен Кралев
20 МИР – Силистра – Тодор Тодоров
21 МИР – Сливен – Десислава Танева
22 МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова
23 МИР – София град – Румен Христов
24 МИР – София град – Росен Желязков
25 МИР – София град – Бойко Борисов
26 МИР – София област – Младен Маринов
27 МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев
28 МИР – Търговище – Теменужка Петкова
29 МИР – Хасково – Делян Добрев
30 МИР – Шумен – Красимир Вълчев
31 МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков
 

По публикацията работи: Нели Христова

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Напиши коментар Коментари
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АнонимеН преди 45 секунди
До Берлин

ТОВА , ЧЕ СИ В ГЕРМАНИЯ НЯМА НИКАКВО ЗНАЧЕНИЕ!!!

ТИ ИМАШ ДЪЛГ ДА ГЛАСУВАШ И ТАМ МОЖЕ ДА ГЛАСУВАШ!

КОЙТО НЕ ГЛАСУВА НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ Е ДОКАЗАН АНТИБЪЛГАРИН!
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Веселяк преди 4 минути
Смяяяяяях! Това били водачи, лидери, визионери, представители на народ - смях, смях смях!
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Берлин преди 5 минути
Който иска да се бори за свобода и демокрация. Аз се уморих и избягах в Германия. Поне си живея спокойно и не се занимавам с политика. От време на време чета коментарите в този сайт и съчувствам на борбените момчета, които нямат шанс според мен да бутнат дебелаците от властта.
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АнатемаБезродници преди 5 минути
Цура Простата и тя,барабар с Гочоолу,Дочоолу и Янко Хаирсъзина избори ще прави.Не може да остане по назад.Нали е раздавала стари килими и календари с фотоси на Канарските острови,та се нада пак да е на власт.
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Шоп преди 6 минути
Ха-ха, баце с червени рози. Ще ги направи на салата след изборите. С други думи другарката нинова ще загуби дуела.
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АнонимеН преди 7 минути
До Анонимен 107

ОТ ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ БОРИСОВ НЯМА И 100 ХИЛЯДИ ГЛАСА!!!

ВЕЧЕ ОБЯВИХА, ЧЕ ОСНОВНИЯ МУ ЕЛЕКТОРАТ Е 800 ХИЛЯДИ ПЕНСИОНЕРИ НА КОИТО БСП ИМ БИЛО СЪСИПАЛО ЖИВОТА И ЗА ТОВА ГЛАСУВАЛИ ЗА БОРИСОВ ДА НЕ БИЛИ БСП НА ВЛАСТ!

ПЕНСИОНЕРИТЕ СА НАД 2 МИЛИОНА И ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ХОДЯТ ДА ГЛАСУВАТ ОСНОВНО ЗА ГЕРБ И БСП

ЗЛИ ПЕНСИОНЕРИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЪСИПВАТ ДЪРЖАВАТА ЩОТО НИТО ГЕРБ НИТО БСП СА ДОБЪР ИЗБОР!
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Анонимен преди 9 минути
А Мутафчийски в листата ли е, или го гласят за президент?
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АнонимеН преди 10 минути
До ....

НЕ СЕ НАПЪВАЙ АЗ СЕ ГРИЖА ЗА СМЪРТНИТЕ ЗАПЛАХИ ЩОТО ПИША ОТ УЗБЕКИСТАН :D ИМАМ СУПЕРСКИ ВПН

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ПРЕДИ ЗА ПОСТНЕШ КОМЕНТАР ИЗЛЕЗ ОТ ФЕЙСБООК И ГООГЛЕ ПРОФИЛА СИ ЩОТО ТОЗИ САЙТ СЪБИРА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ СЪС ВСЕКИ ПОСТ!

ПУСНИ СИ И ВПН ПРОГРАМА ЗА СМЯНА НА ЙП-ТО
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Анонимен преди 12 минути
Буци пак със стари *** прави нов бардак .
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Анонимен преди 12 минути
800 хиляди държавни служители. Това колко процента са?
Всичко награбено от хунтата.
Изхода е на Терминал 2.
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АнонимеН преди 13 минути
САМО САТАНИСТИ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ В ПАРТИЯТА ГЕРБ!
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.... преди 13 минути
Смърт за герб и всичките им подръжници
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Джони Тест преди 15 минути
Има доста бояджии в този списък.
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- преди 15 минути
Може и да има такъв народ, но чак такъв да поскрепи тази листа НЯМА!!!
Вероятно калинки и мутрозависими ще гласуват сами за себе си, но не и народа!
Поплювкалиев се бил ваксинирал щото бил учител и видиш ли недействащ държавник! А действащия си чака реда- такива ми ти работи в гербеландия!
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Анонимен преди 15 минути
Гербавите, вечни работи няма...Много са се мисли за несменяеми.
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Анонимен преди 16 минути
Не искаме тия същите да ни тормозят още 4г. Който и друг да дойде, все няма да е такъв дебелoгъз и дебелоок разбойник.
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вай вай вайййй преди 17 минути
9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева.............тук смехът ще е жИсток!
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ЕДИ КОЙСИ преди 17 минути
ВОДАЧИ СЛЕПИ. А КОГАТО СЛЕПЦИ ВОДЯТ СЛЕПЦИ ВСИЧКИ ПАДАТ ЯМАТА
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Анонимен преди 17 минути
До 90 Само това ли може да измислите?
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Анонимен преди 18 минути
До Анонимен 93

Споко, бате Боци е като Батман и ще е на две места.
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