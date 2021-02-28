Ето кои са водачите на листите на ГЕРБ

|
Снимка: БГНЕС
Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите с кандидати за народни представители.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов ще води две листи – тези в 25 МИР – София град и 16 МИР – Пловдив град. Пълните листи на ГЕРБ с кандидатите за народни представители ще бъдат регистрирани утре, 1 март, в РИК в цялата страна.
Ето и пълен списък на водачите на всички листи:
1 МИР – Благоевград – Росен Желязков
2 МИР – Бургас – Любен Дилов
3 МИР – Варна – Проф. д-р Костадин Ангелов
4 МИР – Велико Търново – Проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР – Видин – Росица Кирова
6 МИР Враца – Петя Аврамова
7 МИР Габрово – Томислав Дончев
8 МИР – Добрич – Деница Сачева
9 МИР – Кърджали – Цвета Караянчева
10 МИР – Кюстендил – Христо Терзийски
11 МИР – Ловеч – Николай Нанков
12 МИР – Монтана – Ирена Димова
13 МИР – Пазарджик – Екатерина Захариева
14 МИР – Перник – Кирил Ананиев
15 МИР – Плевен – Проф. д-р Григор Горчев
16 МИР – Пловдив град – Бойко Борисов
17 МИР – Пловдив област – Дани Каназирева
18 МИР – Разград – Десислава Атанасова
19 МИР – Русе – Красен Кралев
20 МИР – Силистра – Тодор Тодоров
21 МИР – Сливен – Десислава Танева
22 МИР – Смолян – Д-р Даниела Дариткова
23 МИР – София град – Румен Христов
24 МИР – София град – Росен Желязков
25 МИР – София град – Бойко Борисов
26 МИР – София област – Младен Маринов
27 МИР – Стара Загора – Красимир Вълчев
28 МИР – Търговище – Теменужка Петкова
29 МИР – Хасково – Делян Добрев
30 МИР – Шумен – Красимир Вълчев
31 МИР – Ямбол – Д-р Димитър Рунков