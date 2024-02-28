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Ñåäìè äåí ïðîäúëæàâà èçäèðâàíåòî íà Èâàíà îò Äóïíèöà

Ðàçøèðåí å ïåðèìåòúðúò, â êîéòî ñå òúðñè ìîìè÷åòî
28 ôåâ 2024 08:43, Åëêà Âàñèëåâà
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Ñåäìè äåí ïðîäúëæàâà èçäèðâàíåòî íà Èâàíà îò Äóïíèöà
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Ñåäìè äåí ïðîäúëæàâà èçäèðâàíåòî íà 17-ãîäèøíàòà Èâàíà îò Äóïíèöà. Îùå â÷åðà ïåðèìåòúðúò, â êîéòî ñå òúðñè ìîìè÷åòî, áåøå ðàçøèðåí, íî áåç ðåçóëòàò. Äåñåòêè ïîëèöàè è äîáðîâîëöè ó÷àñòâàò â àêöèÿòà.

Îùå ïî òåìàòà
Äâà äíè ïðåäè äà èç÷åçíå Èâàíà ïóáëèêóâàëà 57 êëèïà â TikTok
27 ôåâ 2024 11:34
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Âêëþ÷åíè ñà è ñëóæèòåëèòå îò Ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî, êîèòî îáõîæäàò òðóäíèòå ðàéîíè â ïîêðàéíèíèòå íà ãðàäà. Ìåæäóâðåìåííî åêñïåðòè îò êèáåðñèãóðíîñò ñå îïèòâàò äà óñòàíîâÿò, êîé å ñìåíèë ïðîôèëíàòà ñíèìêà íà ìîìè÷åòî âúâ ôåéñáóê.

„Çà ìîìåíòà íÿìà èíôîðìàöèÿ çà íÿêàêúâ íàïðåäúê ïî èçäèðâàíåòî. Ïðîâåðÿâàò ñå âñè÷êè ñèãíàëè, êîèòî ïîëó÷àâàìå. Ïåðèìåòúðúò íà èçäèðâàíå ñå ðàçøèðÿâà. Îáõîæäàò ñå è âå÷å ïðîâåðåíè ðàéîíè”. Òîâà çàÿâè ïðåä Íîâà òâ çàì.-êìåòúò íà Äóïíèöà Áîéêî Õðèñòîâ.  

Ïî äóìèòå ìó àêòèâíîñòòà íà ìîìè÷åòî â ñîöèàëíèòå ìðåæè å "äîñòà ïîäâåæäàùà". "Ãîâîðèõ ñ íà÷àëíèêà íà Ðàéîííîòî óïðàâëåíèå, ïîääúðæàìå êîìóíèêàöèÿ. Íî íå ìè áåøå ñúîáùåíî çà íÿêàêúâ íàïðåäúê ïî óñòàíîâÿâàíåòî íà òîâà êîé å ñìåíèë ïðîôèëíàòà ñíèìêà íà Èâàíà", ïîä÷åðòà òîé.
 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Åëêà Âàñèëåâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÄóïíèöàÈâàíàèçäèðâàíåÁîéêî Õðèñòîâ
Îùå îò Îáùåñòâî
Ïî÷èíà ìàëêàòà Àìàÿ, çà ÷èåòî íîâî ñúðöå áÿõà ñúáðàíè ïàðè
Îùå îò Îáùåñòâî
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 2 ìèíóòè
Àêî å âúðâÿëà ïîêðàé ïúòÿ - íÿêîé ÿ å ïîìèñëèë çà æðèöà íà ëþáîâòà è ÿ å êà÷èë â êîëà. Åäâà ëè ñàìà ñè å èçõâúðëèëà ÿêåòî. ßñíî å, ÷å òàêà îáëå÷åíà Íå ìîæå äà îöåëåå èçâúí íå÷èé äîì.
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Ñàìî Âàíãà ìîæå äà ïîìîãíå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 7 ìèíóòè
Àêòèâíîñòòà â íåòà íàèñòèíà ìîæå äà ïîäâåæäà, ÷å ëèöåòî å âñå îùå æèâî è âñå îùå â ñòðàíàòà. Âúçìîæíè ñà è äðóãè âàðèàíòè. Âêëþ÷åòå è õîðà ñ èçâúíñåòèâíè äàðáè êàêòî ïðè Ñàøêî.
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áàáà ìàðà ïðåäè 10 ìèíóòè
äà å èçëèçàëà ïðåç ãðàíè÷íèòå ïóíêòîâå äà íå ñå êðèå â íÿêîÿ îò ìàõàëèòåáåëÿ ðàáîòà ñ òîâà äåòå
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Äà íå èçïëóâà îò íÿêîé ÿçîâèð íàïðîëåò?
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Àíîíèìåí ïðåäè 20 ìèíóòè
Õîðà, äúðæèòå òåëåôîíà è â ðúöåòå ñè. Òàì å îòãîâîðà. Èëè å ñ íÿêîå ìîì÷å, ñ êîåòî ñè å ïèñàëà è ðîäèòåëèòå è ñà ÿ íàêàçâàëè äà íå ãî ïðàâè (è ñà ïîäñòðèãàëè êîñàòà è) èëè å âçåòà îò òèðàäæèÿ. Ðîäèòåëèòå çíàÿò ïîâå÷å.
Âèæ âñè÷êè

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„Áóëìèíò“ îòñå÷å ïúðâàòà ñè ñåðèÿ çëàòíè èíâåñòèöèîííè ìîíåòè
Êàòàð ùå èíâåñòèðà 10 ìëðä. åâðî âúâ ôðåíñêè êîìïàíèè è ôîíäîâå

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Îáùèíèòå èìàò êðåùÿùè íóæäè è ìíîãî âúïðîñè êúì ðåãèîíàëíèÿ ìèíèñòúð
Áàéäúí è Òðúìï ñ áåçïðîáëåìíè ïîáåäè íà ïúðâè÷íèòå èçáîðè çà ïðåçèäåíò

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Äîëàðúò ÿõâà âúëíà îò èçêëþ÷èòåëíîñò íà ÑÀÙ, çà äà öàðóâà íàä âñè÷êè
Ïîáåäè íà Áàéäúí è Òðúìï â Ìè÷èãàí ïðèáëèæàâàò ðåâàíøà ïðåç 2024 ã.

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Toyota Corolla å ¹1 ïðè êîìïàêòíèòå ìîäåëè çà 25-à ãîäèíà ïîðåä
Ïîñëåäíèòå ñïîðòíè êîëè îò ñòàðàòà øêîëà

TIALOTO

Õîðîñêîïúò âè çà 28 ôåâðóàðè
Íîâà êîëåêöèÿ ìàðêîâè äåòñêè îáóâêè íà íàé-äîáðè öåíè! Íàìåðåòå îãðîìíî ðàçíîîáðàçèå îò äåòñêè îáóâêè â ìàãàçèíèòå íà CCC

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Áàêòåðèè îò ÷ðåâíèÿ ìèêðîáèîì âðåäÿò íà çðåíèåòî
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Èíôåêöèè íà ïèêî÷íèòå ïúòèùà â íàïðåäíàëà âúçðàñò

AZ-JENATA

Òàðî êàðòà çà 28 ôåâðóàðè
Ïèêàíòåí ïîðòîêàëîâ êåêñ

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