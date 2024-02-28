Ñåäìè äåí ïðîäúëæàâà èçäèðâàíåòî íà Èâàíà îò Äóïíèöà

|
Ñíèìêà: Facebook
Ñåäìè äåí ïðîäúëæàâà èçäèðâàíåòî íà 17-ãîäèøíàòà Èâàíà îò Äóïíèöà. Îùå â÷åðà ïåðèìåòúðúò, â êîéòî ñå òúðñè ìîìè÷åòî, áåøå ðàçøèðåí, íî áåç ðåçóëòàò. Äåñåòêè ïîëèöàè è äîáðîâîëöè ó÷àñòâàò â àêöèÿòà.Âêëþ÷åíè ñà è ñëóæèòåëèòå îò Ãîðñêîòî ñòîïàíñòâî, êîèòî îáõîæäàò òðóäíèòå ðàéîíè â ïîêðàéíèíèòå íà ãðàäà. Ìåæäóâðåìåííî åêñïåðòè îò êèáåðñèãóðíîñò ñå îïèòâàò äà óñòàíîâÿò, êîé å ñìåíèë ïðîôèëíàòà ñíèìêà íà ìîìè÷åòî âúâ ôåéñáóê.
„Çà ìîìåíòà íÿìà èíôîðìàöèÿ çà íÿêàêúâ íàïðåäúê ïî èçäèðâàíåòî. Ïðîâåðÿâàò ñå âñè÷êè ñèãíàëè, êîèòî ïîëó÷àâàìå. Ïåðèìåòúðúò íà èçäèðâàíå ñå ðàçøèðÿâà. Îáõîæäàò ñå è âå÷å ïðîâåðåíè ðàéîíè”. Òîâà çàÿâè ïðåä Íîâà òâ çàì.-êìåòúò íà Äóïíèöà Áîéêî Õðèñòîâ.
Ïî äóìèòå ìó àêòèâíîñòòà íà ìîìè÷åòî â ñîöèàëíèòå ìðåæè å "äîñòà ïîäâåæäàùà". "Ãîâîðèõ ñ íà÷àëíèêà íà Ðàéîííîòî óïðàâëåíèå, ïîääúðæàìå êîìóíèêàöèÿ. Íî íå ìè áåøå ñúîáùåíî çà íÿêàêúâ íàïðåäúê ïî óñòàíîâÿâàíåòî íà òîâà êîé å ñìåíèë ïðîôèëíàòà ñíèìêà íà Èâàíà", ïîä÷åðòà òîé.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase