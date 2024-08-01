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Äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" ãîðäè: Èçäúðæàëè äåòåêòîðà íà ëúæàòà

ßâèëèòå ñå ïðèçîâàâàò Èâåëèí Ìèõàéëîâ äà ñå ïðîáâà ñ òåñòà
1 àâã 2024 10:00, Ïåòúð Áîé÷åâ
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Äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" ãîðäè: Èçäúðæàëè äåòåêòîðà íà ëúæàòà
Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ

Äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" ñà ãîðäè, çàùîòî èçäúðæàëè òåñòà ñ äåòåêòîðà íà ëúæàòà. Òå ñå ÿâèëè äîáðîâîëíî, çà äà îïðîâåðãàÿò îáâèíåíèå íà áîñà íà ïàðòèÿòà Èâåëèí Ìèõàéëîâ. Òîâà ñúîáùè Âèêòîðèÿ Âàñèëåâà â bTV. Òÿ ñàìà å áèëà ñðåä ïúðâèòå, îòèøëè íà ïîëèãðàôà.

Âàñèëåâà ñúîáùè èìåíàòà íà ïåòèìàòà äåïóòàòè, ÿâèëè ñå íà èçñëåäâàíåòî. Ñðåä òÿõ íå áåøå Íèêîëàé Ìàðêîâ.

Íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè èçáðàëè íàé-íîâèÿ ìîäåë äåòåêòîð íà ëúæàòà – ñ èçêóñòâåí èíòåëåêò. Âúïðîñèòå áèëè: òè âçåë ëè ñè ïàðè îò ëèäåð íà äðóãà ïàðòèÿ, âçåë ëè ñå ïàðè, çà äà ïîäêðåïèø Ðàÿ Íàçàðÿí çà ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ è îùå ïîäîáíè.

Ïàðëàìåíòàðèñòèòå êàòåãîðè÷íî èçäúðæàëè òåñòà, òâúðäè Âèêòîðèÿ Âàñèëåâà. Òÿ ïðèçîâà Èâåëèí Ìèõàéëîâ ñúùî äà ìèíå èçñëåäâàíå ñ ïîëèãðàô. Ñàìî òàêà ùå âèäèì êúäå å çàðîâåíî êó÷åòî, êàçà Âàñèëåâà. Íà âúïðîñà äàëè òÿ ñàìà çíàå êúäå å çàðîâåíî òî, áèâøèÿò ÷ëåí íà ÈÒÍ çàÿâè: äà, íî íÿìà äà âè êàæà, ñàìè ãî èçðîâåòå!

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Ïåòúð Áîé÷åâ

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Îùå ïî òåìàòà: äåòåêòîð íà ëúæàòàâåëè÷èåòè âçåë ñè ïàðè
Îùå îò Ïîëèòèêà
Ãåîðãè Ïúðâàíîâ: Íàïúò ñìå íàðîäúò äà íè ïîäãîíè ñ òîÿãèòå
Îùå îò Ïîëèòèêà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Ñìÿõ ïðåäè 3 ìèíóòè
Õà-õà-õà, àìà òî ìíîãî çàâèñè êàêâè ñà âúïðîñèòå è äàëè ñàìè íå ñà ñè ãè ïîäãîòâèëè. Çàùîòî íà "âçåë ëè ñè ïàðè" ìîæåø ñïîêîéíî äà îòãîâîðèø ñ íå, àêî ñè âçåë íå ïàðè, à çëàòî, èìîò èëè äðóãè îáëàãè.
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Hhh ïðåäè 18 ìèíóòè
Ìíîãî çëå... êàê ìîæå äà ñå âúðçâàò íà òàêèâà îáðàçè êàòî ìàðêîâ, èâåëèí è ò.í.
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Àíîíèìåí ïðåäè 22 ìèíóòè
È Èâåëèí÷ó è ìàðêóô- äîëíè èçìàìíèöè- ïðîâåðêà îò ÌÂÐ È ÍÀÏ íà èñòîðè÷åñêè ïàðê, êîéòî îêàçà ñå ÷å å ôèíàíñîâà ïèðàìèäà- è âèäèòå ëè ìåäèèòå ãî âîäåëè êúì ôàëèò.....
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Àíîíèìåí ïðåäè 24 ìèíóòè
À íà âúïðîñ - Âúðøèòå ëè íåùî ïîëåçíî â òîâà íàðîäíî ñúáðàíèå? Ïîíå 200 îò 240 äåïóòàòè ùå èçëåçå, ÷å ëúæàò
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Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Òîâà å íàé æàëêîòî âåëè÷èå â èñòîðèÿòà íà ÁÃ- à ãåíåðàë Ìàðêîâ ñå îêàçà, ÷å äàæå íå å ïîëêîâíèê- æàëêè ñòå, àìà ìíîãî- äî åäèí èçáÿãàëè îò ïñèõîòî!
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ÇÀ ïîëêîâíèêà! ïðåäè 32 ìèíóòè
Ïîëê. Ìàðêîâ íå å ëóêîâà ãëàâà äà ñå ïîääàâà íà åâòèíè âíóøåíèÿ! Òîçè ÷îâåê, çà íÿìà è 2 ìåñåöà ðàçêàçà èãðàòà íà ïàðëàìåíòà. Íå ìè ñå ìèñëè êàêâî ïðåäñòîè. Ñëàâà Âàì, ã-í ïîëêîâíèê! Íÿìàì òúðïåíèå äà äà ãëàñóâàì çà Âàñ íà ñëåäâàùèòå èçáîðè è äà äîèçêàðàòå êèðëèâèòå ðèçè íà âñè÷êè, íî íàé-âå÷å íà ïðåäàòåëÿ Ñõåìåëèí Ìèõàéëîâ! Òðÿáâà äà ñòå áåçïîùàäíè! Âúâ Âàñ å íàäåæäàòà íà Áúëãàðèÿ! Çàä Âàñ ñìå, ïîëê. Ìàðêîâ, âñè÷êè èñòèíñêè áúëãàðè ñìå çàä Âàñ! Íå íè ïðåäàâàéòå!
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Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
Êàêâà ãàâðà ñúñ ñòîòèíà õèëÿäè íàøè ñúãðàæäàíè, êîèòî îò îò÷àÿíèå èñêðåíî äàäîõà ãëàñà ñè çà íÿêàêâà ïðîìÿíà è ïîíå êàï÷èöà ñïðàâåäëèâîñò. Äàíî òåçè êëîóíè è èçìàìíèöè èç÷åçíàò è íèêîãà ïîâå÷å íå ñå ïîÿâÿò â ïóáëè÷íîòî ïðîñòðàíñòâî.
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Õàõàõà ïðåäè 35 ìèíóòè
Òîâà òâúðäè òÿ, ÿ äà ãî âèäèì íà æèâî.
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Ãàëÿ îò EmbassyTO ïðåäè 36 ìèíóòè
Êîé " äåòåêòîð" , òàçè áîõ÷à è äå áåëèÿ ðåäíèê ñè ãè âçå áîöàí íà ðàçïðîäàæáà. Ùå ïîäêðåïÿò âñè÷êî. Ñëåäâàù ïàðëàìåíò íÿìà äà âèäÿò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 39 ìèíóòè
Ñàìî ëúæåö ìîæå äà èçäúðæè ñìåøíèÿ äåòåêòîð íà ëúæàòà, àêî å íàðöèñ òîãàâà ñúâñåì ùå å ñïîêîéíà ìàøèíêàòà :))
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Àíîíèìåí ïðåäè 42 ìèíóòè
Ðóñà ñ.èãàíêà ñúñ ñèíè î÷è 30 ãîäèíè êðàäå ïàðè :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 47 ìèíóòè
Èíòåðåñíî ÷å Ìàðêîâ íå å áèë íà äåòåêòîðà.
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Ö ïðåäè 50 ìèíóòè
Ëúæöè, ñúð! Ïðîôåñèîíàëíè ëúæöè è äîëíà ïàñìèíà. Ìàðø îò ÍÑ âåäíàãà, íÿìàòå íèêàêâà ðàáîòà òàì
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åìî ïðåäè 50 ìèíóòè
áúëãàðñêî ïîëèòè÷åñêî áåçóìèå.
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Àíîíèìåí ïðåäè 50 ìèíóòè
Íèùî íå å âçåëà - ïàðèòå ñå ïðåâåæäàò ïî ñìåòêà :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 51 ìèíóòè
Íà ñëåäâàùèòå èçáîðè íÿìà äà âëÿçàò â ïàðëàìåíòà.Âúïðîñúò å ÷å íÿìàøå íóæäà äà ãëàñóâàò òîãàâà ñ Ãåðá çàåäíî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 52 ìèíóòè
Â î÷èòå è ñå ÷åòå , ÷å êàçâà ñàìî èñòèíàòà .
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Àíîíèìåí ïðåäè 55 ìèíóòè
Êîãàòî ñè èçïå÷åí ëúæåö êàòî ïîäïîëêîâíèê Ìàðêîâ âèíàãè ìîæå äà èçëúæåø íÿêàêúâ ñè ïîëèãðàô
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Òåíãðè êàí ïðåäè 55 ìèíóòè
Áðóòàëíî íèñêî êà÷åñòâî íà öèðêîâîòî èçïúëíåíèå;))) Äîðè öèãàíèòè èìàò ïî-êëàñåí öèðêîâ àðòèñòèçúì;))) Íîâèíèòå, äåòî èäâàò îò òèÿ èëè ñà èìèäæîâà ðåêëàìà íà "Äæóðàñèê ïàðê" èëè íåêâî ïðàíå íà ìðúñíî áåëüî;))) Ïî ïðèíöèï, òàêèâà ðàáîòè ñà ïðààò âêúùè, çà ïðåä åëåêòîðàòà, òðåáå äà ëúùèø çà äà ôàòàø äèêèøøøøøø;)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 56 ìèíóòè
Å, è êàêâî? Íà ñëåäâàùèòå èçáîðè íèòî "Âåëè÷èå", íèòî âèå ùå ñòå â ïàðëàìåíòà, îñâåí àêî íå îòèäåòå â äðóãà ïàðòèÿ. Îíÿ ñ ïàðêà å ÿñåí - ïðîäàâà ôàíòàçèè, îùå êàòî ñå ïî÷íå ñ "ôèíàíñîâà ãðàìîòíîñò". È êîå å ãðàìîòíîñòòà? Íàáóòâàíåòî â ïèðàìèäà ëè?
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Âèæ âñè÷êè

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„Ìàðêåò ëèíêñ“: 44% îò õîðàòà èñêàò íîâè èçáîðè, íåÿñíî áè áèëî òðåòîòî ìÿñòî
Ðåçóëòàòèòå íà eBay ïîêàçâàò ñòàáèëíî òúðñåíå íà ñòîêè íà ñòàðî

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"Áóëãàðãàç" ïðåäëîæè ïî-âèñîêà öåíà íà ãàçà çà àâãóñò

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