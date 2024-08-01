Äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" ãîðäè: Èçäúðæàëè äåòåêòîðà íà ëúæàòà

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Ñíèìêà ÁÃÍÅÑ
Äåïóòàòè îò "Âåëè÷èå" ñà ãîðäè, çàùîòî èçäúðæàëè òåñòà ñ äåòåêòîðà íà ëúæàòà. Òå ñå ÿâèëè äîáðîâîëíî, çà äà îïðîâåðãàÿò îáâèíåíèå íà áîñà íà ïàðòèÿòà Èâåëèí Ìèõàéëîâ. Òîâà ñúîáùè Âèêòîðèÿ Âàñèëåâà â bTV. Òÿ ñàìà å áèëà ñðåä ïúðâèòå, îòèøëè íà ïîëèãðàôà.
Âàñèëåâà ñúîáùè èìåíàòà íà ïåòèìàòà äåïóòàòè, ÿâèëè ñå íà èçñëåäâàíåòî. Ñðåä òÿõ íå áåøå Íèêîëàé Ìàðêîâ.
Íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè èçáðàëè íàé-íîâèÿ ìîäåë äåòåêòîð íà ëúæàòà – ñ èçêóñòâåí èíòåëåêò. Âúïðîñèòå áèëè: òè âçåë ëè ñè ïàðè îò ëèäåð íà äðóãà ïàðòèÿ, âçåë ëè ñå ïàðè, çà äà ïîäêðåïèø Ðàÿ Íàçàðÿí çà ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ è îùå ïîäîáíè.
Ïàðëàìåíòàðèñòèòå êàòåãîðè÷íî èçäúðæàëè òåñòà, òâúðäè Âèêòîðèÿ Âàñèëåâà. Òÿ ïðèçîâà Èâåëèí Ìèõàéëîâ ñúùî äà ìèíå èçñëåäâàíå ñ ïîëèãðàô. Ñàìî òàêà ùå âèäèì êúäå å çàðîâåíî êó÷åòî, êàçà Âàñèëåâà. Íà âúïðîñà äàëè òÿ ñàìà çíàå êúäå å çàðîâåíî òî, áèâøèÿò ÷ëåí íà ÈÒÍ çàÿâè: äà, íî íÿìà äà âè êàæà, ñàìè ãî èçðîâåòå!
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