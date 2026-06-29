Явор Гечев: Бюджетът е такъв, какъвто може

Депутатът от “Прогресивна България” Явор Гечев коментира проектобюджета за настоящата година и заяви, че той е такъв, какъвто може да бъде, защото отразява вече изхарчените пари.



"Едните, които са докарали държавата дотук, ни държат сметка как да намалим разходите на бюджета, от другата страна - виждате синдикатите какво искат”, коментира пред БНР Гечев и попита: “Как да го направим? С вълшебна пръчка? Аз претендирам, че разбирам от калинки, но не можеш да разбалансираш цялата държава”.

“Бюджетът прави съкращения, каквито може да направи до края на годината. Обира това, което може първоначално да се обере. Следващият трябва да нормализира нещата, да влезе около 3 % дефицит, три и малко. Можеше да скрием милиард, милиард и нещо от тазгодишните фактури, да отидат в следващата година, бюджетът щеше да е балансиран. Да го живеем това още ли?! Не е ли по-добре да се опитаме да завъртим цялата тази машина? Да завъртим икономиката, която да тръгне" обясни Гечев.

Политиките на ПБ

Депутатът от ПБ добави, че политиките на това управление ще се видят през следващата година. Гечев отбеляза, че държавните служители не плащат осигуровки, но и не получават клас "Прослужено време".

"Едното за сметка на другото”, обясни Гечев и добави, че трябва да има електронизирани системи. “Не може просто да си говорим за преписки на хартия, които се подават. Цялата тази работа върви с една тежка реформа”, добави депутатът.

Гечев обясни, че в момента в Министерството на земеделието се правят анализи. Същото се случва и в други ведомства.

Той коментира параметрите на бюджета, предвиден за земеделското ведомство. "В бюджета има 170 млн. подпомагане по отношение на кризата в Иран за високите цени на торовете и горивата. Чакана и изстрадана помощ. Ние сме една от малкото държави, които не са дали такава. Тя е заслужена”, обясни още народният представител.

“Всичките по-големи реформи, които обмисляме, трябва да са готови до Нова година”, каза депутатът от “Прогресивна България”.