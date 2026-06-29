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АПИ спира ремонтите по пътищата към българското и гръцкото море

Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване

29.06.2026 | 13:36 ч. 5
АПИ

АПИ

По участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция, през лятото се спират ремонтните дейности на пътните настилки. Целта е повишаване безопасността на движение, по-бързо и удобно пътуване на всички, тръгнали за ваканция към Черно море и морските курорти в съседна Гърция. Това съобщи Агенция "Пътна инфрастуктура".

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За да не затруднява трафикът планираното за тази вечер от 20 ч. ограничаване на движението до 7 ч. утре сутрин за извършване на асфалтови работи на път от края на град Обзор до Слънчев бряг, няма да бъде въведено. Ремонтните дейности ще бъдат извършени на по-късен етап, когато трафикът в района е по-слаб и няма да се затруднява пътуването на гражданите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.

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