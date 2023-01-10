Променят движението по "Ломско шосе" в столицата

От вторник променят движението по бул. "Ломско шосе" в столицата. Това се налага заради основна реконструкция на булеварда, съобщиха от Столичната община.

От 10.01.2023 г. до 30.04.2023 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на бул. „Ломско шосе" между ул.„Обелски път" и ул.„107", като движението се извършва двупосочно в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе" в посочения участък.

От 10.01.2023 г. до 30.04.2023 г. /включително/ автобусите от линии № 26, 30 и 31 ще се движат в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе" между ул. „Обелски път" и ул. „107", двупосочно.

Измества се автобусна спирка по маршрута на автобусни линии № 26, 30 и 31 с код 0678 „ж.к. Обеля-2" в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе", успоредно на съществуващото й местоположение в посока Софийски околовръстен път.

Измества се автобусна спирка по маршрута на автобусни линии № 26, 30 и 31 с код 0681 „ж.к. Обеля-2" в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе", непосредствено след ул. „107" в посока ул. „Обелски път".