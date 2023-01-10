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Променят движението по "Ломско шосе" в столицата

Започва основна реконструкция на булеварда
Обновена: 10 яну 2023 09:36 | 10 яну 2023 09:33, Анисия Иванова
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Променят движението по "Ломско шосе" в столицата
Снимка: БГНЕС

От вторник променят движението по бул. "Ломско шосе" в столицата. Това се налага заради основна реконструкция на булеварда, съобщиха от Столичната община.

От 10.01.2023 г. до 30.04.2023 г. /включително/ се забранява влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на бул. „Ломско шосе" между ул.„Обелски път" и ул.„107", като движението се извършва двупосочно в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе" в посочения участък.

От 10.01.2023 г. до 30.04.2023 г. /включително/ автобусите от линии № 26, 30 и 31 ще се движат в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе" между ул. „Обелски път" и ул. „107", двупосочно.

Измества се автобусна спирка по маршрута на автобусни линии № 26, 30 и 31 с код 0678 „ж.к. Обеля-2" в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе", успоредно на съществуващото й местоположение в посока Софийски околовръстен път.

Измества се автобусна спирка по маршрута на автобусни линии № 26, 30 и 31 с код 0681 „ж.к. Обеля-2" в новоизграденото източно пътно платно на бул. „Ломско шосе", непосредствено след ул. „107" в посока ул. „Обелски път".

По публикацията работи: Анисия Иванова

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Напиши коментар Коментари
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Анонимен преди 24 минути
Дано тези ремонти там облекчат влизането и излизането от квартала, защото е ужасно.
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Фен на Вики Джъстис преди 50 минути
Дано поне си спазят срока. Видяхме с ремонта на Алабин и Цар Борис 3, колко време им отне.
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Анонимен преди 52 минути
По стара комунизогерберасточегесарска традиция,наближат ли избори, винаги се удря един асфалт на Ломско шосе.
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