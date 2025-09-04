От колеги до неразделни приятели: Актьорите, които станаха близки на снимачната площадка

Докато някои актьори се карат и се съдят след работата си заедно, други изграждат силна връзка със своите екранни партньори – както пред камера, така и извън нея.

Дългите снимачни дни или съвместните участия в дългите рекламни турове неизбежно сближават колегите до степен да се превърнат в приятели за цял живот. И имаме множество примери за това.

Нека видим кои звезди се превърнаха в истинска опора едни за други, щом светлините на прожекторите угаснаха.

Катрин Хан и Ейми Полър от „Parks and Recreation“

Двете се сближават, докато играят заедно в хитовия сериал на NBC „Parks and Recreation“, но Хан признава, че „не е очаквала“ приятелството им да остане след края на шоуто през 2015 година.

„Била съм в много проекти, където се сближаваме светкавично, а после всички си казват „чао“ и толкова. Не предполагах, че ще искаш да останеш моя приятелка, след като приключихме! А фактът, че връзката ни става все по-дълбока и по-дълбока… толкова съм благодарна, че те имам в живота си“, казва Хан в подкаста „Good Hang with Amy Poehler“ през 2025 г. Полър допълва: „Минали сме през много трудни моменти заедно. Бяхме честни една с друга. Наистина положихме усилия да се виждаме.“ „Толкова е важно да имаш жени в живота си, които не са ти роднини, с които да остаряваш – по начин, който, както ти каза, е честен и същевременно смешен. И най-хубавото е, че няма нужда да поддържаме някаква фасада. Просто да вървим заедно към следващите глави от живота – и това вече не изглежда толкова страшно“, продължава Хан.

Снимка: БГНЕС

Ариана Гранде и Лиз Гилис от „Victorious“

Ариана Гранде и Лиз Гилис имат дълга история – започва още през 2008 г., когато излизат заедно на сцена в мюзикъла „13: The Musical“ на Бродуей. По-късно се превръщат в любим дует и на екрана – в сериала на Nickelodeon „Victorious“, където Гранде е в ролята на Кет Валънтайн, а Гилис – на Джейд Уест. Оттогава са неразделни.

През годините двете не спират да се подкрепят – Гилис се включва в турнето на Гранде „Sweetener World Tour“ през 2019 г., пеейки в дует, а Ариана я аплодира на представлението ѝ в „Little Shop of Horrors“ през 2025 година. Двете дори се дегизираха за Хелоуин като герои от филма „Best in Show“ от 2000 година.

„Полагаме истински усилия да се виждаме. Смеем се, спомняме си миналото, но и създаваме нови спомени. Мисля, че когато имаш приятели от детството, трябва да правите нови неща заедно, иначе оставате само с носталгията и се виждате веднъж годишно. Аз виждам Ариана постоянно – правим какво ли не, преживяваме нови неща и добавяме нови глави към нашата книга. Благодарна съм, че минаваме заедно през това шеметно пътуване и нямам търпение да видя какво предстои“, казва Гилис пред People през 2024 година.

Снимка: Getty Images

Лиза Ан Уолтър и Илейн Хендрикс от „The Parent Trap“

На екрана може и да бяха съперници – Чеси и Мередит в „The Parent Trap“ (1998 г.), но в истинския живот Лиза Ан Уолтър и Илейн Хендрикс са неразделни.

Още от премиерата на култовия римейк преди повече от две десетилетия, двете актриси поддържат приятелство, което – по думите на Уолтър – винаги е било съвсем естествено.

„Хората постоянно казват: „О, трябва да намериш време за приятелите си, трябва да го поставяш като приоритет.“ За нас никога не е било задължение. Никога не е било нещо, което да се налага да планирам“, разказва актрисата пред People през 2023 година. Уолтър дори нарича Хендрикс своя „партньор в живота“: „Тя беше човекът, на когото винаги звънях. Всеки има един такъв човек, с когото обсъжда всичко в живота си. За мен това е Илейн.“

Снимка: БГНЕС

Бизи Филипс и Мишел Уилямс от „Dawson's Creek“

Филипс и Уилямс са най-добри приятелки още от запознанството си на снимачната площадка на „Dawson's Creek“, а работното им партньорство отдавна се е превърнало в едно от най-дълготрайните приятелства в Холивуд. През годините са били рамо до рамо – и в звездни върхове, и в тежки лични моменти, и в радостите и предизвикателствата на майчинството. Дъщерите им дори се смятат за „нещо като братовчедки“.

„Просто се познаваме и разбираме на толкова дълбоко ниво в този момент. Когато имаш такъв приятел, си истински благословен“, казва Филипс пред Page Six за Уилямс. Уилямс изразява същото чувство още през 2016 г., когато споделя пред списанието: „Обичаме се. Тя е доказателство, че любовта на живота ти не е задължително да бъде мъж! Ето я – това е любовта на живота ми.“

Снимка: БГНЕС

Дженифър Гарнър и Виктор Гарбър от „Alias“

Логично е Виктор Гарбър и Дженифър Гарнър да изградят силна връзка, след като години наред играят баща и дъщеря в „Alias“. А тази връзка става все по-здрава с времето.

От 2001 до 2006 г. двамата са в хитовия шпионски сериал на Дж. Дж. Ейбрамс, а след финала му не спират да се подкрепят – на сцена и в личния живот. Гарбър дори венча Гарнър за Бен Афлек през 2005 г. и остана до нея и след развода им. От своя страна Гарнър често е в публиката на театралните му изяви.

Години по-късно – през 2023 г. – двамата се събират отново на екран в Apple TV+ продукцията „The Last Thing He Told Me“. За Гарнър това е било пълно щастие:

„От години искаме да работим пак заедно. Единственият проблем беше, че не можех да спра да се усмихвам, докато го гледах. Буквално сияех от щастие, че е там“, споделя тя пред Entertainment Weekly.

Снимка: Getty Images

София Буш и Хилари Бъртън от „One Tree Hill“

Химията на екрана между София Буш и Хилари Бъртън като най-добри приятелки Брук Дейвис и Пейтън Сойър в „One Tree Hill“ не е била просто актьорска игра – тя отразява реално приятелство, което с времето само се задълбочава.

Двете актриси остават близки и след края на шоуто, подкрепяйки се взаимно в радостите и трудностите на живота.

„Да се появяваш за приятеля си по най-забавните, случайни начини… това е истинската любов, бейбс“, пише Бъртън за Буш в Instagram през 2024 г.

Днес двете са съводещи на подкаста „Drama Queens“ – риуоч на „One Tree Hill“, заедно с колежката им Бетани Джой Ленц. Освен това работят по идея за потенциален reboot на сериала – този път разказан през по-силно „женска призма“.

Снимка: Getty Images

Брайън Кранстън и Арън Пол от „Breaking Bad“

Брайън Кранстън и Арън Пол спечелиха „Еми“ със своите роли на Уолтър Уайт и Джеси Пинкман в култовата криминална драма на AMC „Breaking Bad“. Но връзката им далеч надхвърля актьорството.

През годините двамата изразяват признателност един към друг като приятели, ментор и ученик, кръстници и бизнес партньори – чрез общата си компания за мескал - Dos Hombres.

„Брайън е моят ментор, един от най-добрите ми приятели на планетата. Научих толкова много от него. Да започнем нещо заедно, родено от нашите глави и сърца – това беше сбъдната мечта“, казва Пол пред People през 2022 година.

Снимка: БГНЕС

Анджела Кинси и Джена Фишър от „The Office“

На екрана героините им в „The Office“ далеч не бяха най-добрите приятелки. Но зад кулисите Анджела Кинси и Джена Фишър изградиха нерушима връзка през всичките девет сезона на култовия ситком.

„Имаме толкова забавно приятелство. Не очакваш да намериш такъв приятел, когато вече си по-възрастен“, разказва Фишър пред People през 2021 година.

След финала на шоуто през 2013 г. двете не само запазиха връзката си, но и продължиха наследството на сериала чрез подкаста си "Office Ladies", където споделят истории и ексклузивни спомени от снимачната площадка. Те дори написаха заедно книга, в която разкриват най-личните си моменти и любими преживявания от „The Office“.

Снимка: Getty Images

Кийли Уилямс и Сабрина Брайън от „The Cheetah Girls“

Сабрина Брайън и Кийли Уилямс бяха сред звездите на трите филма „The Cheetah Girls“ в златните години на Disney, а освен това пееха и записваха музика заедно в едноименната момичешка група.

Когато филмовата сага приключи, „чийта сестрите“ запазиха приятелството си – и до днес са все така близки. Уилямс дори беше кума на сватбата на Брайън през 2018 година. Двете се подкрепят и като майки – през 2019 г. Уилямс сподели умилително видео, в което по FaceTime пеят хит от „Cheetah Girls“, превърнат в приспивна песен за сина ѝ.

„Кийли е една от най-добрите ми приятелки от самото начало. Още от първия филм почувствахме силна връзка. Бяхме ужасно тъжни, когато снимките приключиха, защото мислехме, че това е краят. Но после продължихме с турнета и изяви – цели седем години – и останахме толкова близки“, каза Брайън пред E! News през 2024 година.

Снимка: Getty Images

Актьорският състав на „Modern Family“

След като цели 11 сезона (2009 г. – 2020 г.) изиграха една от най-обичаните телевизионни фамилии, актьорите от „Modern Family“ продължават да са невероятно близки.

През годините често се събират за специални поводи – като сватбата на Сара Хайланд през 2022 г. или семейното събиране в дома на София Вергара през 2023 година. Макар че не всички успяват да присъстват всеки път, особено Тай Бърел, който често е зает със снимки, групата поддържа връзка.

„Ние сме истинско семейство. Още от самото начало беше ясно – винаги сме в контакт, имаме групов чат и това ни държи заедно“, споделя Ерик Стоунстрийт пред People през 2025 година

Стоунстрийт си спомня и един от първите си мигове със състава: „Звучи мрачно и черно, но си казах: „Уау, намерих си хората, с които ще остарея и ще познавам цял живот.““

Снимка: БГНЕС

Иън Сомърхолдър и Пол Уесли от „The Vampire Diaries“

На екрана Сомърхолдър и Уесли бяха жадни за кръв братя, но след финала на „The Vampire Diaries“ през 2017 г. приятелството им се запази и се превърна в още по-силна връзка. Именно то стана вдъхновение за общия им бизнес – крафт бърбън марката Brother's Bond.

През 2021 г. двамата разказаха пред таблоида, че сътрудничеството е било напълно естествено – заради общата им любов към бърбъна и допълващите се характери.

„Това не е просто приятелство. Това е братство, буквално като брак. Толкова дълго време сме заедно в това“, казва Сомърхолдър.

Снимка: Getty Images

Дженифър Анистън и Кортни Кокс от „Friends“

Актьорите от „Friends“ напълно оправдаха името на шоуто – шестимата неведнъж са се събирали след финала през 2004 година. Но именно дуото Дженифър Анистън и Кортни Кокс – екранните Рейчъл и Моника – изпъква като най-близките приятелки в екипа.

През годините двете са доказвали стабилността на връзката си. През 2022 г. се събират за благотворително събитие, от което Анистън публикува видео в Instagram – и двете в тениски с емблеми от „Friends“.

Освен това звездните приятелки споделят искрени мигове по празниците и специалните поводи.

Снимка: Getty Images

Актьорският състав на „The Sisterhood of the Traveling Pants“

Единственото по-вълшебно от „вълшебните панталони“ е истинската връзка между четирите актриси, които ги носиха: Блейк Лайвли като Бриджит, Алексис Бледел като Лена, Америка Ферера като Кармен и Амбър Тамблин като Тиби.

Запознават се на снимките на „The Sisterhood of the Traveling Pants“ (2005 г.), адаптация на едноименната книжна поредица, и оттогава неизменно показват колко много означават една за друга.

„Имаме си групов чат „Сестринство“, който върви вече 20 години. Всички имаме деца, всички сме се омъжили. Бяхме на сватбите си. Преживяхме толкова много заедно“, разкрива Ферера пред People през 2024 година Още през 2018 г. Алексис Бледел намеква в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, че не би отказала трета част на филма: „Да се върнем към тази история би било най-хубавото нещо.“

Снимка: Getty Images