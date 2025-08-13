IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор загина в катастрофа на междуселски път

Колата му се е ударила в мантинела и след това в дърво

13.08.2025 | 12:51 ч. Обновена: 13.08.2025 | 14:43 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Водач загина в катастрофа на третокласен път между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково. 

Инцидентът е станал в 16:30 часа във вторник.

Автомобилът е бил управляван от 40-годишен шофьор от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, той е излязъл извън платното вляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво. Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място. 

Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.

Тагове:

катастрофа загинал шофьор ОДМВР-Хасково село Сива река
