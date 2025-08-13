Шофьор загина в катастрофа на междуселски път

Водач загина в катастрофа на третокласен път между свиленградското село Сива река и любимецкото Малко градище, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.
Инцидентът е станал в 16:30 часа във вторник.
Автомобилът е бил управляван от 40-годишен шофьор от Пазарджик. След загуба на контрол над колата, той е излязъл извън платното вляво, ударил се е в мантинела и след това в дърво. Пристигналите на място медици са констатирали, че мъжът е починал на място.
Образувано е досъдебно производство, допълват от полицията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.