Всичко започва в семейството: Родителите се държат агресивно пред децата

“В българските семейства поне една трета от родителите се държат агресивно един към друг пред децата си. Това е факт, който не можем да пренебрегнем“, подчерта психологът Иван Игов. Той е на мнение, че децата копират моделите, които виждат във възрастните, особено ако попаднат в ситуация на фрустрация.

“Когато не могат да решат проблем със своя социален опит, те прибягват до онова, което са научили от родителите или от хората около тях“, каза психологът пред Nova news.

Експертът остро осъди действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, приет през 1958 г. “Той е на моята възраст – законът е безкрайно остарял и непълноценен“, на мнение е Игов. Според психологът липсват реални терапевтични мерки и механизми за извеждане на децата от агресивна среда.

“Не можеш да оправдаеш бездействието с един закон, в който дори няма адекватна психологическа помощ за деца и родители”, категоричен е Игов.

Той добави, че социално-педагогическите интернати не са решение: “Попадал съм там и да ви кажа честно – още имам кошмари“. Затова Игов предлага вместо това да се прилагат работещи практики от чужбина: медицински центрове за агресивни деца, приемни семейства, които работят с проблемни непълнолетни, и целенасочена психологическа подкрепа.

Социалните мрежи – забрана или съвместно ползване?

Иван Игов се обяви против забраните, защото “децата са изобретателни” и ще намерят начин да стигнат до тях. “Вместо да забраняваме, трябва да сме заедно с тях в интернет, да ги учим на правилата за онлайн безопасност, както ги учим на правилата за движение по пътищата“, на мнение е специалистът.