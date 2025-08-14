Пиян украинец катастрофира в Слънчев бряг, арестуваха го

Пиян украински гражданин е задържан за 24 часа, след като катастрофира с автомобила си в Слънчев бряг. Колата му е иззета от полицията.

Инцидентът е станал 30 минути след полунощ на главната алея в Слънчев бряг срещу хотел "Дриймс Съни Бийч Резорт".

Лекият автомобил "Киа Стингер", с украинска регистрация, управляван от украински гражданин, движейки се по главната алея в посока Несебър, е навлязъл в разделителния остров и се е ударил в разделителната мантинела.

Полицията веднага е тествала водача за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 2,23 промила. Чуждият гражданин е отказал да даде кръвна проба за изследване.