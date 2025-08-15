„България Еър“ добавя допълнителни полети по вътрешните си линии заради висок пътнически интерес

Националният превозвач „България Еър“ отговаря на засиления пътнически интерес през летните месеци с допълнителни полети по вътрешните линии София – Варна и София – Бургас в края на август и началото на септември.

Новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове.

Разписание на допълнителните полети:

22 август / 29 август / 5 септември

• София – Варна: 18:10 – 19:00

• Варна – София: 19:40 – 20:30

22 август / 5 септември

• София – Бургас: 15:00 – 15:50

• Бургас – София: 16:30 – 17:20

24 август

• София – Бургас: 15:00 – 15:50

• Бургас – София: 16:30 – 17:20

• София – Варна: 18:10 – 19:00

• Варна – София: 19:40 – 20:30

8 септември

• София – Бургас: 15:00 – 15:50

• Бургас – София: 16:30 – 17:20

Билетите за допълнителните полети вече са достъпни за резервация през сайта на „България Еър“ www.air.bg, мобилното приложение на авиокомпанията и в туристическите агенции в страната.