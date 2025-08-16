Внимавайте: Бум на фалшиви столевки и петдесетолевки

БНБ предупреждава, че има бум на фалшиви банкноти с номинал от 50 и 100 лева.

20 пъти повече са задържаните фалшиви столевки и петдесетолевки през второто тримесечие на тази година спрямо първите три месеца, показват данните на банката.

661 са хванатите банкноти от 100 лева, за сравнение през първото тримесечие са само 31. При банкнотите от 50 лв. има хванати 531 броя за второто тримесечие.

1247 са общо задържаните фалшиви банкноти през второто тримесечие при 121 през предходното.