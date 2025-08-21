Бънджи скок и парашут са по-безопасни от карането на кола?

Винаги мислим и действаме постфактум, една от слабостите ни като общество. Това каза за "България сутрин" Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители", коментирайки инцидентите с атракционни съоръжения по земя, въздух и вода в страната.

Николов е на мнение, че никога не можем да елиминираме риска до нула, но можем да го намалим максимално. “Страх ме е, че в бързането на властта да покаже реакция, ще се приеме нещо конкретно само за водни спортове. Трябва да се направи нещо рамково в пакет за всички услуги с повишен риск”.

Николов определи три неща, които трябва да се гарантират, като едното от тях е безопасността на съоръженията. "И към момента има изисквания спрямо тях. Може да имате чисто нови безопасни съоръжения, но да имате хора, които не могат да ги управляват. Трябва да имаме изисквания към персонала. Когато има повишен риск, трябва да имате разписани процедури. Трябва да има гарантиране на рисковете в случай, че стане инцидент - как да бъдат обезщетени пострадалите. Най-добрият вариант е тези оператори да сключват задължителна застраховка", коментира Николов.

Кои са най-опасните екстремни спортове

Експертът в екстремните спортове Велислав Малджиев каза пред Bulgaria ON AIR, че бънджи скоковете и парашутните скокове са най-безопасните екстремни спортове.

"В света държавата абдикира от своите задължения и ги предоставя на браншови организации и съюзи, които сами се контролират. Държавата не изпълнява своите функции. Конкретно за бънджито - няма кой да ви продаде бънджи екипировка. В България, в Европа поне, ние сами произвеждаме бънджи ластиците. Няма човек, който да ги сертифицира. Те са изработени от сертифицирани елементи, но не са сертифицирани. В Бънджито има допълнителна осигуровка. В моя 25-годишен опит тя не е сработвала, т.е. не се е налагало да сработва. Предполагам, че и с дърпането на моторница трябва да има", анализира Малджиев.

Експертът изтъкна, че инструктаж получават всички, а той обикновено е кратък и ясен.

От своя страна Богомил Николов заяви, че надеждата е в това да се разработят правилата, да се назначат органи, които ще проверяват. “Трябва да има държавен контрол, но и стимулиране на личната отговорност", допълни той.

Според Малджиев има три изпуснати поколения и няма превенция.

"Държавата иска с рестрикции да регулира всичко. Ние с глоби и рестрикции се опитваме тепърва да възпитаваме младежите - няма как да стане. Имам две деца на 3 години, които са скачали с бънджи, а от 5 години нагоре скачат постоянно. Бънджи скокът и парашутният скок са шест пъти по-безопасни от карането на кола", посочи експертът.

Гледайте видео с целия разговор.