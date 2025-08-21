Министър Иванов: Политическите кризи водят и до хуманитарни

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза пред журналисти, че политическите кризи водят и до хуманитарни такива, визирайки безводието в Плевенско. За да намери решение за тях, кабинетът има нужда от пълен мандат на управление, допълни той.

Очаква се днес Комисията по околната среда и водите в парламента ще проведе днес извънредно заседание. В дневния ред е предвидено обсъждане и изготвяне на проект на решение на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза. Заседанието е насрочено от 14:30 часа. Министър Иванов каза, че министерството има своите виждания и те ще бъдат представени на днешното заседание.

Николай Нанков, който е председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление заяви, че отново на тях ще се падне трудната задача да решат и тази криза, но това изисква усилия в пълен четиригодишен мандат.

По думите му в Плевен местната власт в продължение на 12 години е "спала" като собственик на водопреносната мрежа. “Не е нормално в Плевен при 720-730 литра в секунда водни количества на вход в града да има проблем, а в Русе с 320-330 литра и малко повече население да няма проблем”, коментира Нанков.

Той добави, че държавата ще намери ресурс, както винаги е намирала, но трябва да се приоритизират проектите от община Плевен.

Според Нанков плевенчани не заслужават това, както не заслужават и спрения през 2021 г. водопровод от Черни Осъм. Проектът е за основен ремонт, но положителното е, че министерството го рестартира, посочи депутатът. По думите му довеждащият водопровод от Черни Осъм е средносрочната мярка, която ще даде дългосрочно решение и за Ловеч, и за Плевен. Той допълни, че краткосрочната мярка е свързана с вътрешната водопроводна мрежа в Плевен.