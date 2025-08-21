IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проект предвижда линията на бедността догодина да бъде 764 лева

Тристранният съвет ще решава на 2 септември

21.08.2025 | 15:51 ч. Обновена: 21.08.2025 | 16:47 ч. 2
БГНЕС

Правителственият проект за повишаване на официалната линия на бедност от 1 януари 2026 година ще бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество на 2 септември, съобщи БНР. 

Проектът предвижда линията на бедността догодина да бъде 764 лева. Това е ръст с почти 20% или 126 лева в сравнение със сегашното ѝ равнище.

Определянето на официалната линия на бедност става по специална методика. Така предложената стойност от 764 лв. съответства на изследването статистика на доходите и условията на живот на Евростат.

С определянето на линията на бедността за 2026 година финансовата подкрепа за хората с трайни увреждания, месечните социални помощи и помощните й средства по Закона за закрила на детето ще бъдат актуализирани съобразно възможностите на държавния бюджет. Ще се разшири обхватът на хората с право на социална пенсия за старост. 

Синдикатите обаче настояват за промени в методиката за определянето на линията на бедността. КТ "Подкрепа" иска актуализиране на размера ѝ, така че тя да бъде обвързана с реалната издръжка на живот. 

От КНСБ настояват актуализацията на линията да бъде с инфлацията на базата на малката потребителска кошница и експертните сметки на синдиката сочат, че по този начин линията на бедността за догодина трябва да бъде 782 лева или 400 евро, което е с 18 лева повече от предложената от правителството стойност.

