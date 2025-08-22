IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Септември ще ни радва с дълги почивни уикенди

Кои дни ще почиваме следващия месец?

22.08.2025 | 02:00 ч. Обновена: 22.08.2025 | 02:10 ч. 0
Снимка: Pexels

Още в първата седмица на месеца българите ще имат удължен уикенд. На 6 септември страната отбелязва Съединението на България, който тази година се пада в събота.

Неработен обаче е и 8 септември – когато православната църква чества Рождество на Света Богородица. Така се събират три почивни дни. Според съвети на експерти, при ползване на отпуск на 5 септември, петък, почивката може да бъде удължена до цели четири дни.

Втората голяма празнична дата е 22 септември – Денят на независимостта на България. Празникът се пада в понеделник, което отново осигурява три последователни почивни дни. А при взимане на ден отпуск на 19 септември, петък, възможността за дълъг уикенд се увеличава.

Учениците също ще се радват на кратка ваканция около 22 септември.

