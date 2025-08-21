IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 88

Съдът остави двама в ареста за смъртта на 8-годишния Иван в Несебър

Един от задържаните е пуснат под парична гаранция

21.08.2025 | 16:57 ч. Обновена: 21.08.2025 | 18:13 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут остават в ареста. Един е пуснат под парична гаранция. Това реши Окръжният съд в Бургас, предаде бТВ. 

Свързани статии

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се. Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража. 

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Несебър правосъдие дете
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem