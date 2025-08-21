Съдът остави двама в ареста за смъртта на 8-годишния Иван в Несебър

Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут остават в ареста. Един е пуснат под парична гаранция. Това реши Окръжният съд в Бургас, предаде бТВ.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се. Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража.

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.