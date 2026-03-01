Умора от войната в Русия: Путин отвръща с по-силна пропаганда

Руските пропагандисти изглежда са решили, че ако едно послание не достига до хората, единственият отговор е да го извикат по-силно. Актуалното и напълно неправдоподобно твърдение, което циркулира в държавните медии – че Великобритания и Франция планират да предоставят на Украйна ядрени оръжия – подсказва, че те осъзнават, че четири години по-късно стандартните нарративи за „специалната военна операция“ не достигат до все по-недоволните руски граждани.

Твърдението се съдържа в доклад на СВР, руската служба за външно разузнаване, публикуван – едва ли случайно – на четвъртата годишнина от инвазията. В него се твърди, че Лондон и Париж „активно работят“ по „предоставянето на Киев на ядрени оръжия и средства за доставка“. Въпросното оръжие е френски TN75, бойна глава с мощност 150 килотона, десет пъти по-мощна от бомбата, хвърлена върху Хирошима през 1945 г. Обикновено тя се монтира на ракета, изстрелвана от подводница, но според СВР британски инженери работят върху адаптирането ѝ за система в украинския арсенал.

Твърденията са без източник, малко вероятни и, дори по стандартите на война, в която всяка страна използва скандална пропаганда, безпрецедентни. Френското посолство в Москва ги нарече „пълна лъжа“, а британското ги осъди като „поредна дезинформация“. Но инцидентът дава представа за настроенията на руското общество по отношение на Украйна. Фактът, че Кремъл прибягва до такива тактики, показва загрижеността му, че хората все повече се разочароват от военните действия, пише The Times.

Въпреки това, контролираните от държавата руски медии са пълни с коментатори, които обсъждат твърдението като факт. Дмитрий Песков, говорител на Кремъл, го осъди като „флагрантно нарушение“ на международното право, а бившият президент Дмитрий Медведев предупреди, че „няма никакво съмнение, че Русия, при такива обстоятелства, ще трябва да използва всички необходими средства, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна, които представляват заплаха за нашата страна. И ако е необходимо, и срещу страните доставчици, които биха станали съучастници в ядрен конфликт с Русия.“

Въпреки че руските дезинформационни медии в чужбина се опитаха да раздухат историята и да я използват, за да предизвикат опасения, че Западът е страната, която ескалира ситуацията, поразително е до каква степен тя не успя да привлече много внимание на международно ниво.

Дори страни, които обикновено подкрепят руската позиция, се оказаха нерешителни. Китай, в частност, се дистанцира. Мао Нин, говорителката на външното министерство, просто заяви, че „няма подходяща информация“ за твърденията на СВР и се ограничи до повторение на общата позиция на Пекин, че „ядрените оръжия не могат да се използват и не трябва да се води ядрена война“.

Москва не изглежда особено притеснена от това и фокусира усилията си върху вътрешната аудитория.

Докато граничният район на Белгород е пострадал от атаки срещу жилищни центрове и инфраструктурата за водоснабдяване и електроснабдяване, повечето руснаци не се сблъскват с подобни страдания, каквито изпитват украинците. Вместо това те преживяват бавно, но постоянно влошаване на качеството си на живот.

Путин се опита да предпази повечето руснаци от последиците на войната.

Всъщност, високите нива на разходите за отбрана и конкуренцията за оскъдната работна ръка, която доведе до повишаване на заплатите, означаваха, че през 2023-24 г. се наблюдаваше най-високият ръст на доходите от 2000 г. насам, докато БВП се увеличаваше с повече от 4% всяка година.

Това обаче вече е минало. БВП вероятно ще нарасне с по-малко от 1% през тази година. С инфлация, която все още е малко под 6%, и базова лихвена процентна ставка от 15,5% (което поддържа високите ипотеки и ниското доверие в бизнеса), времената стават все по-трудни. Руснаците сега харчат средно 40% от доходите си за храна, а заплатите все по-често се изплащат със закъснение.

Това доведе до по-сложни реакции към войната. Провеждането на социологически проучвания при авторитарен режим винаги е трудно, но въпреки това е ясно, че мнозинството подкрепя преговорите за прекратяване на войната.

Това не означава непременно отстъпки, които биха направили споразумението приемливо за Украйна. Но според служител на държавната агенция за проучвания на общественото мнение ВЦИОМ, през последните месеци се наблюдава лека промяна в нагласите. „Преди подкрепата за преговорите означаваше да се даде шанс на украинците да се предадат“, каза той. „Сега мненията са много по-равномерно разпределени между тези, които приемат, и тези, които не приемат, че Русия също трябва да направи някои отстъпки.“

Руснаците не са призовавали за инвазия през 2022 г. и може би все още не разбират напълно защо тя е започнала, въпреки гневните изявления на Кремъл за предполагаеми украински неонацисти и война, водена от НАТО срещу Родината. Повечето от тях в сърцето си са патриоти и след като страната им е във война, те предпочитат тя да спечели, отколкото да загуби. Но, както каза социологът, „те започват да се възмущават, че трябва да бъдат патриоти“ и макар че все още вярват, че Русия ще спечели, те все повече осъзнават цената на победата.

Много зависи от това какво точно означават „победа“ и „загуба“. Дори Путин изглежда е изоставил първоначалните си планове да доминира над цяла Украйна. Въпреки че в преговорите той ще настоява и настоява, изглежда, че сега може да се задоволи с контрол над цялата територия, която в момента е окупирана, плюс последните части от оспорваната Донецка област, забрана за членство на Украйна в НАТО или разполагане на чуждестранни войски там в мирно време и до известна степен облекчаване на санкциите. Вместо да контролира това, което е останало от Украйна, той вероятно ще се задоволи да я остави нестабилна.

За ултранационалистите, които все още мечтаят да превземат пристанищния град Одеса и по същество да разделят страната по Днепър, това би било осакатен мир.

Високопоставен представител на президентската администрация, пожелал анонимност, заяви пред изданието:

„Путин се страхува, че повечето хора ще се съгласят, че ще се почувстват предадени“.

Все пак изглежда, че простото желание да се сложи край на войната означава, че представата на руския народ за „победа“ е много по-скромна. Независимо дали в разговорите си около кухненската маса те смятат, че всичко това е било оправдано, перспективата за край на боевете, санкциите и трудностите означава, че вероятно ще приветстват всяка сделка, която Путин иска да представи като триумф.

Досега позицията на Русия в тристранните мирни преговори не показва признаци на омекване. По думите на източник от администрацията, Путин „е изправен пред избора да се довери, че народът му ще разбере решението му да се оттегли от войната, или да се опита да го убеди, че е прав да продължи да се бори, като счита второто за по-безопасния вариант“. Дори ако това включва небивалици за ядрени заплахи.