Киселото мляко е кандидат за ЮНЕСКО: Свърза се с дълголетието

Киселото мляко е новият български кандидат за списъка на нематериално световно културно наследство на ЮНЕСКО. Резултатите се очакват още тази есен.

“Преди две години близо получихме покана от Турция, тя беше към няколко групи държави в региона, при което се отзова само българският екип. Успяхме да попълним досието за културата на киселото мляко и тъй като в системата на ЮНЕСКО се гледа с добро око на тези кандидатури, се оказа, че за миналата година има твърде много кандидатури, нашата не може да бъде разгледана технически", каза директорът на Регионалния музей - Русе проф. Николай Ненов за "България сутрин".

Така екипът получава още една година време.

"Отново поканихме няколко страни, отзоваха се Румъния, Албания, Сърбия, но в сроковете успяха да се вместят само колегите от Румъния. В началото на предишната година успешно внесохме кандидатура от името на България, Турция и Румъния за културата на киселото мляко. В досието ние говорим за социалните измерения, за вярванията и културните практики, които не са спирали да бъдат част от всекидневието на българите", допълни проф. Ненов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Професорът споделя, че всеки е запознат, че киселото мляко се свърза с дълголетие.

“Имаме подкрепа от редица кметове. Показваме как кандидатурата е важна за територията на цяла България. Ние защитаваме традициите, знанията, уменията и предаването им между поколенията. Виждаме употребата на киселото мляко в различни форми - когато човек прегори на слънце през лятото, се маже с кисело мляко", каза още проф. Ненов.

"Ние защитаваме нематериалното културно наследство, то е важно за мнозина", каза професорът.

