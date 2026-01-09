Радев връчва мандата на ГЕРБ в понеделник

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат - това ще се случи на 12-ти януари.

"На 12 януари, понеделник, от 10.00 часа в изпълнение на чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС", съобщиха от президентската администрация.

Очакванията са, че ГЕРБ веднага ще върне мандата неизпълнен, като след това папката ще бъде връчена на ПП-ДБ, които също заявиха по време на консултациите, че няма да съставят кабинет в 51-ото Народно събрание.