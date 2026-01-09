Голямо сърце: Млад мъж дари кръста, който улови, и сумата от 746 лв.

"Да имаш голямо сърце не тежи, само помага". Това показа и младият Веско Илов, който тази година извади кръста на Йордановден от яз. Сухи дол, информират от Община Ихтиман.

Това е трето "скачане за кръста" на Веско, но за първи път свещеният кръст попада в ръцете му.

Едва на 21 години, той показа, че дори и с малко може да направиш добро, което да бъде запомнено. След изваждането на кръста Веско го подари на Ели Лозанова, като й пожела най-вече здраве и бързо възстановяване. А малко след това, той ѝ дари и събраната от него сума в размер на 746,90 лв.

Една благородна и достойна за уважение постъпка!, заявяват още от Общината.