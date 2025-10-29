Слаб ЦСКА се измъкна в Севлиево за Купата

ЦСКА изигра слаб мач, но не допусна изненада срещу Севлиево за Купата на България.

Тимът на Христо Янев спечели с 2:1 като гост и се класира за 1/8-финалите.

Треньорът на "червените" Христо Янев направи редица промени в състава в сравнение с последните шампионатни мачове и това позволи на Севлиево да бъде равностоен в големи периоди от мач.

ЦСКА поведе в резултата в 38-а минута, когато левият бек Сейни Санянг засече с глава отлично центриране от дясно на Илиан Илиев.



Влезлият като резерва Мохамед Брахими удвои преднината на "червените" в 60-а минута.

Севлиевци върнаха един гол в 64-а минута чрез Добрин Петров, а в оставащите минути до края домакините дори имаха ситуации да изравнят резултата и да опитат да поднесат сензация. Пет минути преди края бившият играч на ЦСКА Едвин Джеси центрира и само сантиметри не достигнаха на Караянис да засече топката в мрежата на Бусато.

