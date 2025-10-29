IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Слаб ЦСКА се измъкна в Севлиево за Купата

"Червените" се наложиха с 2:1

29.10.2025 | 15:37 ч. Обновена: 29.10.2025 | 16:06 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ЦСКА изигра слаб мач, но не допусна изненада срещу Севлиево за Купата на България. 

Тимът на Христо Янев спечели с 2:1 като гост и се класира за 1/8-финалите. 

Треньорът на "червените" Христо Янев направи редица промени в състава в сравнение с последните шампионатни мачове и това позволи на Севлиево да бъде равностоен в големи периоди от мач.

ЦСКА поведе в резултата в 38-а минута, когато левият бек Сейни Санянг засече с глава отлично центриране от дясно на Илиан Илиев. 
  
Влезлият като резерва Мохамед Брахими удвои преднината на "червените" в 60-а минута.

Севлиевци върнаха един гол в 64-а минута чрез Добрин Петров, а в оставащите минути до края домакините дори имаха ситуации да изравнят резултата и да опитат да поднесат сензация. Пет минути преди края бившият играч на ЦСКА Едвин Джеси центрира и само сантиметри не достигнаха на Караянис да засече топката в мрежата на Бусато.

Всичко за ЦСКА четете тук

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

цска севлиево
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem