Пътнически влак е дерайлирал между Стара Загора и село Калитиново

Пътническа влакова композиция е дерайлирала тази сутрин по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа. Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката е преустановено.

Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.

За щастие няма данни за пострадали пътници.

От полицията съобщиха, че е дерайлирал първият вагон на композицията. Влакът се е движил по направление Бургас - София. Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.

Композицията не се е обърнала.