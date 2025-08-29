Пътнически влак е дерайлирал между Стара Загора и село Калитиново

Пътническа влакова композиция е дерайлирала тази сутрин по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа. Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката е преустановено.
Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.
За щастие няма данни за пострадали пътници.
От полицията съобщиха, че е дерайлирал първият вагон на композицията. Влакът се е движил по направление Бургас - София. Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново.
Композицията не се е обърнала.