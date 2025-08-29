IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Пътнически влак е дерайлирал между Стара Загора и село Калитиново

Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и спешна помощ

29.08.2025 | 09:46 ч. Обновена: 29.08.2025 | 10:03 ч. 5
Пътнически влак е дерайлирал между Стара Загора и село Калитиново

Пътническа влакова композиция е дерайлирала тази сутрин по линията между Стара Загора и село Калитиново, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал 16 минути след 9.00 часа. Движението на влакове по линията София - Бургас в отсечката е преустановено.

Към мястото са насочени екипи на пожарна, полиция и екипи на спешна помощ.

За щастие няма данни за пострадали пътници.

От полицията съобщиха, че е дерайлирал първият вагон на композицията. Влакът се е движил по направление Бургас - София. Дерайлирането се е случило на около 300 - 400 метра след село Калитиново. 

Композицията не се е обърнала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Калитиново Стара Загора дерайлирал влак
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem