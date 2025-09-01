IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор се заби в дърво край Карнобат, бере душа

Мъжът е с хемоторакс и фрактури на ребрата

01.09.2025 | 12:45 ч. Обновена: 01.09.2025 | 12:51 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шофьор от Бургас се заби с колата си в крайпътно дърво край Карнобат, съобщиха от МВР. Инцидентът е от късния следобед в събота. Пострадалият е на 59 години и е приет болница с опасност за живота.

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово, а поради шофиране с несъобразена скорост самокатастрофира. Вследствие на инцидента бургазлията е с хемоторакс и фрактури на ребрата. Той е настанен за лечение в отделение "Гръдна хирургия" в болница в Бургас. 

Това се случи Dnes

