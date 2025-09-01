Шофьор се заби в дърво край Карнобат, бере душа

Шофьор от Бургас се заби с колата си в крайпътно дърво край Карнобат, съобщиха от МВР. Инцидентът е от късния следобед в събота. Пострадалият е на 59 години и е приет болница с опасност за живота.

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово, а поради шофиране с несъобразена скорост самокатастрофира. Вследствие на инцидента бургазлията е с хемоторакс и фрактури на ребрата. Той е настанен за лечение в отделение "Гръдна хирургия" в болница в Бургас.