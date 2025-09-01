Храната, която ядем: Месо от мръсни тави, развалени млека, сок с мазна субстанция...

В платформата на Helpbook.info отново получихме впечатляващ брой сигнали, насочени към БАБХ.

Сигнализираха ни за будка на пазар "Красно село" с опасения за възможно разпространяване на зарази заради продажба на месо извън всякакви хигиенни норми.

"Много често от будките към кухните за храна се пренася месото без ръкавици, без то да е опаковано, без то да е съхранено адекватно по някакъв начин, след което се носи в кухните, за да бъде "сготвено" и след което да бъде продавано на сергиите. Месото се пренася в мръсни тави, мирише изключително силно на мърша, по земята има разпиляно сурово месо, което животните и птици ядат, хвърля им се от месото нарочно сурово, за да го ядат.

Много често там има гълъби, които се изхождат в близост до самото месо, животните също често минават и е абсолютно възможно да тръгне много сериозна зараза. Павилионите на целият пазар са стари, неподдържани, амортизирани, ръждясали и целият пазар като цяло е за основен ремонт, но това е най-малкият проблем. Хигиената е изключително ниска, тези павилиони с месото категорично трябва да бъдат затворени, тъй като на тези горещини са възможни много сериозни зарази и проблеми. Надявам се да се направят нужните проверки и да се вземат нужните мерки, тъй като освен миризмата и мръсотията, би могло да тръгне потенциално много сериозна зараза и за хора, и за животните.“

Сигнализираха ни за закупени овчи кисели млека в срок на годност, но вече развалени заради неправилно съхранение. „За съжаление, разбрах прекалено късно, когато вече бях изял едното от тях и имах ужасни стомашни проблеми с повръщане и диария и неразположение в следващите 2 дни. Моля да направите проверка на магазина, за да не пострадат и други хора като мен!“

Друг наш потребител закупил кутия натурален плодов сок и след консумацията му решил да види какво има във вече празната кутия. Разрязал я и установил, че в голямата си част е покрита с черна мазна субстанция. Преценил, че е редно да я замрази, за да може да бъде изследвано какво представлява.

Оплакаха ни се от район "Овча Купел" за намиращо се там заведение за хранене, от което непрекъснато се разнася миризма на скара и старо олио. Живущите в района нито могат да си проснат прането, нито да си проветрят апартаментите.

