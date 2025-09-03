БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма

“Виждаме нещо общо между демократите и популистите - те не предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите на българските граждани, не предлагат конкретни политики, а единственото, което предлагат е политическо напрежение и протести”, на мнение е председателят на ПГ на БСП-ОЛ Драгомир Стойнев.

Депутатът е на мнение, че алтернатива на това управление няма и българските граждани виждат това. “Демократите можеха спокойно да бъдат част от това управление. Те сами пожелаха да не поемат политическата отговорност, за да решават проблемите на българските граждани. Не приеха кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател. Тръгнаха си от масата на преговорите при положение, че всички техни искания бяха удовлетворени и бяха записани в споразумението за партньорство", посочи Стойнев пред БНТ.

Стойнев подчерта, че правителството е стабилно и ще свърши своята работа. Депутатът от левицата каза, че напрежение между трите управляващи партии няма, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление.

“Спомняте си, че ние не се съгласихме АПС да подпишат това споразумение, който желае да подкрепя правителството е добре дошъл. Най-вече десните трябва да отговорят на своите избиратели какво управление виждат, ако това правителство падне - ПП-ДБ с меч, "Величие" и "Възраждане". Защото, ако те искат да управляват с няколко други политически сили в бъдеще, те трябва сега да дойдат на масата и да пожелаят да управляват заедно”, каза още Стойнев.