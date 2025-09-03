Какви сюжетни линии да очакваме от новия политически сезон?

Днес депутатите се събраха на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

"Ще продължи битката за това кой е реалният министър-председател. Другата сюжетна линия е около предстоящите президентски избори. Третата сюжетна линия е битката лев-евро. Съмнявам се, че ще успеят да преобърнат процеса. Очаквам пасивност на ИТН и БСП, лошо позициониране на ПП-ДБ за първия им вот на недоверие", коментира политологът Георги Киряков в студиото на "България сутрин".

По думите му процесите в света са толкова динамични, че не можем да сме сигурни какво ще се случи дори след една година.

"Отслабването на ЕС може да значи отслабване и разпад на европейската валутна зона. Когато говорим за последна есен с дадена валута, трябва да имаме едно наум. С две ръце подкрепям влизането в Еврозоната, но трябва да имаме планове за най-различни ситуации. Нямаме сценарий за управление на водите, за срива на GPS системите, за управление на държавния бюджет... Нямаме сценарий за нищо", анализира Киряков.

Политологът Теодор Славев е на мнение, че темата на вота на недоверие е удачна и позволява на ПП-ДБ "да усилят някои неща, които са в техния политически дневен ред".

Според него ще е любопитно да наблюдаваме избора на главен прокурор, тъй като това е част от политическия ребус и може да имаме нов конституционен казус.

"Големият проблем в България е, че администрацията не е политически неутрална. Общественото доверие към институциите намалява. Част от хората започват да взимат правосъдието в свои ръце. Институциите не работят и това беше дългосрочна политика. Властта започва да се изкривява", подчерта Славев пред Bulgaria ON AIR.

Георги Киряков се съгласи с думите му и добави, че ако си под закрилата на някоя институция, тя няма да те подгони.

Това е проблем на българските закони. Чувстваш се безнаказан и това се предава от най-високото управленско до най-ниското административно ниво, смята той.

Относно това дали кабинетът се клати Киряков посочи, че правителството е създадено разклатено и не общественият интерес е това, което сплотява партиите в кабинета. В същото време хората имат други проблеми, които управляващите не решават - безнаказаност, безводие... Напрежението в обществото се вижда, изтъкна политологът и добави, че отвън има сериозен натиск заради влизането ни в Шенген и Еврозоната.

Според него президентът се позиционира като опозиция на сегашното статукво, което дава знак, че вероятно се готви за собствен партиен проект.

Славев поясни, че има напрежение вътре в самото правителство: "Дали обаче ще разрушат голямата картина, аз се съмнявам. Имат интерес да управляват заради самата консумация от властта".

Според него тактическо решение, каквото би било предизвикването на предсрочни избори преди президентския вот, може да разклати управлението, за да се отвори капан пред президента Румен Радев. Славев смята, че президентът "загрява" за нов политически проект.

Най-ясният знак за подготовка за избори е, ако започнат да пипат Изборния кодекс, заяви той.