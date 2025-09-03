От БСП: Уважаваме правото на протест, но правителството си върши добре работата

Първият работен ден на депутатите беше белязан от протести край парламента.

"Звучи тривиално, че протестите са нещо нормално, но това е право на българския народ. Но трябва да има някакви граници и хората да са наясно защо излизат на протест", коментира депутатът от "БСП-Обединена левица" Мая Димитрова в студиото на "Денят ON AIR".

Очакванията ѝ са правителството да изкара пълен 4-годишен мандат.

"Още с подписването на споразумението с ГЕРБ-СДС и ИТН беше с програма за пълен мандат за управление. Правителството работи добре и това се вижда", категорична е Димитрова.

В ефира на Bulgaria ON AIR народният представител заяви, че мотивите за завладявана държава са само на думи и без нито едно доказателство от ПП-ДБ.

Депутатът от левицата заяви още, че не вижда проблем в посещението на председателя на Националния съвет на Българската социалистическа партия Атанас Зафиров и водената от него делегация на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.

"Делегацията от БСП-ОЛ - поканата е партийна и нашите представители са в качеството си на партийни членове и ръководство на политическата партия. Следваме политиката на партията", каза народният представител.

